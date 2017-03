Thế giới hoàn toàn ngưỡng mộ sản phẩm Apple nhưng hẳn không ít người cảm thấy phiền toái khi sử dụng chúng. Tất cả các thiết bị Macbook, iPhone, iPad và nhiều máy nghe nhạc iPod đều hoạt động tuyệt vời, nhưng chỉ đóng khung trong hệ sinh thái của Apple.



Chỉ một số ít có tính năng "plug and play" (cắm là chạy) hoặc "Drag and Drop” (kéo thả)" hoàn toàn khi thiết bị hoặc các ứng dụng mới được cài đặt.



Người dùng vẫn phải sử dụng iTunes khi muốn sao chép một hình ảnh đơn lẻ từ điện thoại sang máy tính Mac. Tại sao chúng ta không thể có một trình duyệt khác trên iPad? Thêm vào đó là việc không hỗ trợ Flash và Google Maps trong công nghệ bản đồ của Apple.



Sự ra mắt của iPhone 5 là ví dụ mới nhất về lo lắng người dùng, điều mà có thể dễ dàng tránh được. Chiếc điện thoại mới là một thiết bị công nghệ tuyệt đẹp nhưng bộ chuyển đổi Lightning mới của nó với một cổng ít hơn 30 chân sạc, có thể nó sạc nhanh nhưng lại bỏ qua Hiệp ước ràng buộc với EU năm 2009 về việc sử dụng Micro USB như bộ sạc thiết bị tiêu chuẩn trong một nỗ lực để giảm thiểu chất thải môi trường.



Không chỉ những người trung thành với Apple phải mua một bộ chuyển đổi mới hỗ trợ Micro USB, mà cả những thiết bị sử dụng cổng sạc 30 chân cũ từ máy nghe nhạc iPod, iPad, iPhone trước đây cũng như khối lượng của các phụ kiện của bên thứ ba đều cần bộ chuyển đổi Lightning để kết nối với iPhone mới.



Vụ kiện giữa Apple với Samsung là lời cảnh báo với những ai dám sao chép hình thức bên ngoài của iPhone và giao diện cảm ứng. Bên trong nhà máy Foxcon và những tin đồn liên tục kêu ca về điều kiện làm việc hôi hám…



Bất chấp tất cả những điều đó, nhiều người vẫn cố gắng để được cầm trên tay chiếc iPhone 5, chỉ đơn giản vì họ yêu thích thiết bị này. Còn Apple thì vẫn là công ty đáng ghét thứ 8 trong danh sách của Goolge.



Theo một khảo sát trực tuyến do Google thực hiện căn cứ trên số lượng khiếu nại mà các công ty nhận được, Paypal đứng đầu danh sách các công ty bị ghét nhất thế giới. Công ty này không hề có dịch vụ chăm sóc khách hàng.



Microsoft đứng thứ tư trong danh sách này. Google đứng thứ 6 còn Apple đứng thứ 8.



Yahoo không nằm trong Top 10 nhưng cũng giữ vị trí khá cao (13).



Theo Chee-Sing Chan, biên tập viên trang Enterprise Innovation, mặc dù Apple là công ty có giá trị lớn nhất và được ngưỡng mộ nhất thế giới, "vẫn có những vết nứt đang xuất hiện trên bức hình đang rất mịn của huyền thoại Steve Jobs".

(Theo Pcworld VN)