(PLO) – Hôm qua (22-9), Apple cho biết họ đã thiết lập kỷ lục mới về doanh số bán iPhone 3 ngày đầu mở bán. Theo đó, 10 triệu chiếc iPhone 6 và 6 Plus đã được bán ra trên khắp thế giới.

Với 10 triệu iPhone 6 và 6 Plus được bán, Apple đã vượt qua kỷ lục của chính mình bán được 9 triệu chiếc iPhone 5 và 5C trong 3 ngày đầu mở bán vào năm ngoái. Số lượng bộ đôi iPhone 6 và 6 Plus được bán chưa tính đến thị trường Trung Quốc (do chưa mở bán), một trong những thị trường có sức tiêu thụ iPhone lớn nhất của Apple.





Lí giải cho doanh số kỷ lục của Apple, các chuyên gia công nghệ cho rằng, bên cạnh thương hiệu quả táo cắn dở nổi tiếng toàn cầu, Apple đã đánh đúng vào xu thế thích sử dụng màn hình lớn của người yêu công nghệ.

Doanh số bán iPhone của Apple đã khiến các chuyên gia công nghệ bất ngờ khi trước đó đa số các nhà phân tích thị trường đều dự đoán Apple chỉ có thể bán được tối đa 6,5 triệu chiếc iPhone trong 3 ngày đầu tiên. Trước kết quả kinh doanh khả quan, CEO Tim Cook của Apple hạnh phúc cho biết, “Doanh số của iPhone 6 và 6 Plus vượt quá sự mong đợi của chúng tôi và chúng tôi không thể hạnh phúc hơn.”

