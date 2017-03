Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Như vậy, giá trị thương hiệu của nhà sản xuất iPhone và iPad đã tăng 58% so với cùng kỳ năm trước đó, với giá trị thương hiệu ước đạt 33,49 tỷ USD.



Nếu so với những thương hiệu khác trong danh sách của Bloomberg, thì Apple là hãng có mức tăng trưởng giá trị cao nhất, và có bước nhảy ấn tượng thứ hai.



Lần đầu tiên Apple được góp mặt vào tốp 20 thương hiệu hàng đầu thế giới là năm 2009. Khi đó, “Quả táo” có giá trị thương hiệu đạt khoảng 15,4 tỷ USD.



Ngoài Apple, Amazon cũng là hãng thể hiện sức phát triển đáng nể, “thăng” 10 bậc lên vị trí thứ 26, với mức tăng trưởng giá trị thương hiệu đạt 32% so với cùng kỳ năm 2010.



Trong khi đó, Microsoft và Google lần lượt giữ các thứ hạng 3 và 4, với mức tăng trưởng của “gã khổng lồ phần mềm” là -3% (sụt thấp hơn so với năm trước đó), còn “gã khổng lồ tìm kiếm” là 27%.



Một hãng sừng sỏ khác trong làng công nghệ thế giới là Samsung nhảy 2 bậc lên vị trí thứ 17, với mức tăng trưởng 20% và giá trị thương hiệu ước đạt 23,43 tỷ USD./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)