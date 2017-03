Như thường lệ, trong lúc triển lãm CES diễn ra sôi động thì ekip PR của Apple vẫn lặng lẽ quan sát và quyết định sẽ tung tin đồn nào ra đúng dịp này, khiến cho mọi sự chú ý của dư luận đều đổ dồn về Apple thay vì những thương hiệu đang mải mê trình diễn ở CES.



Tất nhiên, chẳng có bất cứ bằng chứng nào chứng minh tin đồn “hot” nhất tuần này, rằng Apple sẽ sản xuất một mẫu iPhone chỉ có 99 USD, là do chính Cupertino “xì” ra. Chỉ có điều tin đồn này xuất hiện không thể đúng thời điểm hơn mà thôi.



Và khi CES đã bước vào những phút cuối, thì một lần nữa, các bản tin lại đồng loạt đăng tải phát biểu của Phil Schiller, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Marketing toàn cầu của Apple về iPhone giá rẻ.



The Next web là trang báo nước ngoài đầu tiên đưa tin Schiller trả lời phỏng vấn của Shanghai Evening News ngày hôm qua. Trong cuộc trò chuyện này, Schiller khẳng định: “Mặc dù smartphone giá rẻ đang rất phổ biến, nhưng đó không bao giờ là tương lai cho các sản phẩm của Apple. Trên thực tế, dù cho thị phần smartphone của Apple chỉ chiếm khoảng 20% nhưng chúng tôi lại bỏ túi tới 75% lợi nhuận của cả thị trường”.



Ai đó có thể hiểu ngầm ý của Schiller chính là “Đời nào chúng tôi lại từ bỏ mảnh đất màu mỡ đang có để đi kiếm vài đồng bạc lẻ”.



Thế nhưng kể cả khi Schiller đã công khai bác bỏ tin đồn, thì giới phân tích vẫn đua nhau dự đoán về tiềm năng của iPhone giá rẻ. Một số chuyên gia tin rằng, iPhone 99 USD có thể giúp Apple tiếp cận với 500 triệu người dùng mới.



Nhưng cũng đừng quên rằng, trong thế giới của Apple, nếu như một sản phẩm rẻ đi, nó phải mang lại những giá trị tích cực khác. Dù iPad Mini giá thấp hơn iPad truyền thống, nhưng nó giúp Apple tăng doanh số tiêu thụ và thị phần đáng kể. Hơn nữa, ai bảo tỷ trọng lợi nhuận mà iPad Mini mang lại không cao. Thật khó tin rằng Apple sẽ tạo ra một sản phẩm rẻ chỉ để mà rẻ.

Theo Trọng Cầm (VNN)