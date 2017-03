Giấy mời tham dự sự kiện ngày 22/10 của Apple.

Đúng như các tin đồn từ trước, Apple hôm nay gửi giấy mời tới giới truyền thông tham gia sự kiện riêng của hãng tại San Francisco, Mỹ vào ngày 22/10 tới đây (12h sáng ngày 23/10, giờ Việt Nam). Như thường lệ, “Quả táo” không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về sản phẩm sẽ được giới thiệu. Thiếp mời được thiết kế khá đơn giản với logo quả táo cắn dở cùng dòng chữ bên dưới đầy ẩn ý We still have a lot to cover.

Các tin đồn gần đây đều đồng loạt khẳng định hai sản phẩm chính mà Apple có thể ra mắt vào rạng sáng thứ 4 tuần sau là iPad thế hệ 5 và iPad Mini thế hệ 2. Ngoài ra, hãng có thể cũng giới thiệu bản nâng cấp của Mac Pro hình trụ độc đáo, màn hình cao cấp Mac Cinema thế hệ mới hay chính thức cho tải về hệ điều hành OS X Mavericks.

Nhiều hình ảnh bị lộ về mẫu iPad 5 cho thấy sản phẩm đặc biệt gây chú ý nhờ kiểu dáng mỏng nhẹ cũng như viền màn hình mỏng hơn. Thiết kế thừa hưởng từ iPad Mini khiến máy mang tính di động cao hơn và dễ dàng sử dụng bằng một tay, điều mà Apple chưa làm tốt khi nâng từ thế hệ 2 lên thế hệ 3 và 4.

Trong khi đó, iPad Mini thế hệ 2 cũng rất được chờ đợi với nâng cấp màn hình Retina. Đây có thể coi là nhược điểm duy nhất khiến người dùng lưỡng lự khi chọn mua suốt một năm qua. Tuy nhiên, một số thông tin gần đây lại cho rằng iPad Mini thế hệ 2 có thể vẫn chưa sở hữu màn hình độ nét cao Retina.

Theo Tuấn Hưng (VNE)