Dự kiến iPhone SE sẽ được bán ra để thay thế cho iPhone 5s, vốn đã ra mắt được gần 3 năm nay (9-2013). Báo cáo cho biết, iPhone SE sẽ được trang bị vi xử lý A9 (tương tự như iPhone 6S), camera chính lên tới 12 MP chứ không phải 8 MP như các tin đồn trước đó.





Có 2 phiên bản để người dùng lựa chọn là 16 GB và 64 GB, dự kiến sẽ được bán ra với mức giá dao động trong khoảng từ 400-500 USD, tương đương với mức giá 450 USD lúc iPhone 5s được ra mắt.

Bên cạnh đó, nhiều khả năng Apple cũng sẽ cho ra mắt một thế hệ iPad Air mới nhưng chưa rõ thông tin chính xác.

Không rõ khẩu hiệu Let us loop you in trên thư mời nghĩa là gì, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ vào những gì mà Apple sắp sửa mang lại.





TIỂU MINH - Theo The Verge