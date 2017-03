Công ty đã gửi lời mời đến các trang tin công nghệ và một số đối tác truyền thông, đồng thời tiết lộ địa điểm tổ chức sự kiện ra mắt sẽ là Bill Graham Civic Auditorium. Thư mời duy nhất chỉ có dòng chữ “See you on the 7th” đầy ẩn ý và sẽ diễn ra vào khung giờ quen thuộc.







Nhiều người tin rằng, Apple sẽ cho ra mắt ít nhất hai phiên bản gồm iPhone 7 (4,7 inch) và iPhone 7 Plus (5,5 inch) với phần cứng cao cấp, đồng thời làm mới lại Apple Watch và MacBook.



Nếu các thiết bị không hỗ trợ cổng cắm tai nghe 3.5 mm, người dùng chắc chắn sẽ được tặng thêm bộ chuyển đổi.



Cũng trong sự kiện này, Apple sẽ giới thiệu kĩ hơn về iOS 10. Phiên bản thử nghiệm đầu tiên của hệ điều hành này được ra mắt vào hồi tháng 6-2016, dự kiến sẽ sớm có sẵn cho người dùng iPhone và iPad trong vài ngày tới.



Apple Watch, một sản phẩm chưa được cập nhật kể từ tháng 4-2015 nhiều khả năng cũng sẽ được cải tiến và nâng cấp. Nhiều dự báo cho thấy, ngoài việc sử dụng hệ điều hành mới, Apple Watch sẽ được trang bị thêm tính năng theo dõi sức khỏe, GPS linh hoạt hơn…



Bên cạnh đó, công ty rất có thể sẽ giới thiệu thêm các phụ kiện thông minh đi kèm nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đang phát triển.



Và cuối cùng, MacBook đời mới được dự đoán sẽ có thêm thanh cảm ứng ngay trên bàn phím, giúp người dùng điều hướng và thao tác dễ dàng hơn.

TIỂU MINH