Tổng giám đốc Tim Cook của Apple. Ảnh: 9to5mac

Apple vừa mới công bố kết quả kinh doanh trong quý tài chính thứ 2/2014 với doanh thu quý đạt 45,6 tỷ USD, cao hơn so với mục tiêu 42 – 44 tỷ USD của hãng và so với cả ước tính 43,5 tỷ USD của các nhà phân tích. Doanh thu 45,6 tỷ USD của Apple cũng cao hơn so với 43,6 tỷ USD doanh thu hồi cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý tài chính thứ 2/2014, Apple bán được 43,7 triệu iPhone, 16,3 triệu iPad và 4,1 triệu máy Mac. Để so sánh thì các nhà phân tích dự đoán Apple sẽ bán được 38 triệu iPhone, 19,3 triệu iPad và 4 triệu máy Mac. Trong cùng kỳ năm ngoái, Apple bán được 37,3 triệu iPhone, 19,5 triệu iPad, chưa tới 4 triệu máy Mac.

Hãng công nghệ cũng báo cáo lợi nhuận ròng trong quý đạt 10,2 tỷ USD. Tổng giám đốc Tim Cook của Apple nói: “Chúng tôi rất tự hào về các kết quả kinh doanh trong quý vừa qua. Chúng tôi đang nóng lòng mong đợi được giới thiệu thêm sản phẩm và dịch vụ mới mà chỉ Apple mới có thể cung cấp cho thị trường”.

Theo Phạm Duyên (ICTnews / 9to5mac)