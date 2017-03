Trong khi hầu hết các nhà bán lẻ đều tăng cường an ninh nhằm hạn chế tối đa việc sản phẩm bị đánh cắp thì Apple lại thực hiện ngược lại. Công ty sẽ loại bỏ khóa bảo vệ, chuông báo động… nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng, đây được xem là một bước đi khá táo bạo của Apple.





Kế hoạch này được triển khai đầu tiên tại Regent Street ở London (Anh), cùng một vài cửa hàng khác ở Canada. Đây là Apple Store đầu tiên ở châu Âu khi nó được mở cửa chính thức vào năm 2004.

Khi bước vào đây, mọi thứ từ iPhone, MacBook và các món đồ đắt tiền khác đều không có khóa bảo vệ. Tuy nhiên, nếu bạn mang thiết bị ra khỏi cửa hàng và chưa thanh toán, âm báo động sẽ vang lên và đội an ninh sẽ đến ngay lập tức. Và dù cho bạn thoát ra an toàn thì Apple vẫn có thể tìm lại thiết bị thông qua tính năng Find my iPhone.

TIỂU MINH