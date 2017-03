Quattro đã công bố thương vụ này trong mục blog trên website của hãng vào hôm 5/1 nhưng không tiết lộ mức giá mua lại. Một phát ngôn viên của Apple cũng từ chối cung cấp mức giá mà hãng sẽ trả cho vụ mua bán này.

All Things Digital, một trang blog công nghệ cá nhân thuộc sở hữu của Wall Street Journal tuyên bố Apple sẽ phải chi tới 275 triệu USD để thâu tóm Quattro.

Nhà phân tích Brian Marshall thuộc công ty nghiên cứu Broadpoint Amtech đã gọi thương vụ này là “vụ mua lại có chiến lược tốt” và khẳng định nó phù hợp với kế hoạch mua lại các hãng công nghệ nhỏ của Apple nhằm tiếp thêm sinh lực cho công việc kinh doanh của hãng.

Brian Marshall cũng nhấn mạnh thêm thương vụ này là một dấu hiệu cho thấy cuộc chiến ngày càng “leo thang” giữa Apple và gã khổng lồ tìm kiếm Google.

“Rõ ràng Apple và Google đang tiếp tục các hoạt động đối đầu song song và tất cả đều hướng về quảng cáo di động trên smartphone. Cả hai đều đang nỗ lực để kiếm được lợi nhuận tối đa từ thế giới trực tuyến”.

Trong khi chiếc điện thoại iPhone của Apple đã tạo nên được bước đột phá lớn thì nền tảng hệ điều hành Google Android cũng không hề kém cạnh khi ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường smartphone.

Thương vụ mua lại Quattro của Apple diễn ra trong cùng ngày Google trình làng smartphone đầu tiên của chính hãng - Nexus One, một mốc đáng nhớ trong lịch sử phát triển của hãng.

Hồi tháng 11 vừa qua, Google cũng đã chi tới 750 triệu USD để mua lại AdMod, đối thủ cạnh tranh của Quattro. All Things Digital và giới truyền thông từng tuyên bố Apple cũng đã cố gắng mua lại AdMob.

Các nhà phân tích cho biết Microsoft và Yahoo cũng tiến hành thâu tóm các công ty công nghệ quảng cáo di động trong những năm gần đây.

Mạng quảng cáo của Quattro đã kết nối với các website di động và các ứng dụng smartphone. Hãng này cung cấp quảng cáo cho hơn 100 quốc gia và các đối tác mạng, trong đó có National Football League, CBS Interactive và Time Inc. Các khách hàng của Quattro còn có Ford Motor Co, Procter & Gamble Co và Visa Inc.

Apple từ chối bình luận những kế hoạch của hãng dành cho Quattro.

“Chúng tôi đang mong đợi được phát triển những cơ hội mới thú vị có lợi cho khách hàng Quattro Wireless trong tương lai”, Steve Dowling - phát ngôn viên của Apple tiết lộ.

Appel có hơn 30 tỷ USD tiền mặt và chứng khoán nhưng rất hiếm khi tham gia tạo ra các thương vụ mua lại. Hồi tháng 12, hãng đã mua dịch vụ nhạc số Lala nhưng không tiết lộ giá cả. Hãng cũng chi ra 278 triệu USD để thâu tóm nhà sản xuất chip PA Semi vào năm 2008.

