“Quả táo cắn dở” đã công bố về khoản thu nhập kỷ lục mà hãng đã đạt được trong năm 2010, đạt 26.4 tỷ USD, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2009.



Sự thành công của iPad được xem là “chìa khóa” cho kỷ lục này của Apple. Trong kỳ nghỉ đông, Apple cho biết đã bán được 7,33 triệu chiếc, giúp cho lợi nhuận tính riêng trong kỳ nghỉ đông của Apple đã là 6 tỉ USD.



CEO Steve Jobs, trước khi tạm nghỉ vì lý do sức khỏe, đã tuyên bố đây là một kỷ lục của Apple mà khó có thể bị phá bỏ.



“Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ đông phi thường, với những kỷ lục tiêu thụ của Mac, iPhone và iPad.” – Jobs nói – “Và chúng tôi đang rất nóng lòng để đón chào những kỷ lục mới, khi Verizon iPhone 4 được ra mắt, sẽ có không ít khách hàng nóng lòng để được sở hữu nó”.

7,3 triệu máy tiêu thụ, iPad vẫn tiếp tục là "cỗ máy in tiền" của Apple

Tuy nhiên, trong tuyên bố này, Jobs cũng đã rất “kín tiếng” khi không đã động gì đến sự có mặt của iPhone 5 lẫn iPad 2.



Ngoài iPad, những sản phẩm khác của Apple cũng đạt được những thành công vượt bật. 4,33 triệu máy tính Mac được tiêu thụ riêng trong Quý I/2010, tăng gấp 23% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, 16,24 triệu iPhone cũng được bán ra trong cùng thời điểm, tâng 86% so với cùng kỳ.



Chỉ riêng iPod là không đạt được mức tăng trưởng, giảm 7% lượng tiêu thụ so với năm 2009 nhưng vẫn đạt được con số 20 triệu máy được bán ra.



Ngay sau khi những con số kỷ lục của Apple được công bố, cổ phiếu của hãng đã lại tăng lên thêm 2%, sau khi đã bị giảm 5% vào ngày hôm qua sau tuyên bố tạm nghỉ của Steve Jobs vì lý do sức khỏe.