Điểm nổi bật nhất của bản cập nhật này chính là dung lượng của bộ cài đặt nhẹ đến kinh ngạc, nếu so sánh giữa 1.3GB bộ cài iOS 9 so với 4.58GB của iOS 8. Ngoài ra, bản cập nhật còn mang đến một số tính năng “đáng tiền” lần đầu tiên xuất hiện trên nền tảng này, như Split View – chia đội màn hình trên iPad (hỗ trợ iPad Air 2, iPad Mini 4,…), chức năng Side Over – cho phép mở nhanh một app mới mà không cần phải tắt ứng dụng đang chạy, hoặc Picture in Picture – cho phép bạn thu nhỏ video đang phát để vừa xem vừa làm việc.

Siri cũng trở nên linh động hơn trong bản iOS 9 final, được tích hợp sâu hơn vào hệ thống và có thể hỗ trợ cả công cụ tìm kiếm Spotlight. Cô trợ lí ảo giờ đây đã thông minh hơn và có thể nhắc nhở bạn thực hiện những công việc đã lên lịch một cách khoa học và tối ưu nhất. Ngoài thanh tìm kiếm ở trên đỉnh trang home, iOS 9 đã mang trang Spotlight cũ (tương tư như iOS 6 trở xuống), đặt ngay bên trái trang đầu tiên ở màn hình chủ.





Ứng dụng News bây giờ chuyển thành Newsstand (tạp chí) với sự xuất hiện của nhiều đầu báo nổi tiếng trên khắp thế giới. Ứng dụng bản đồ Maps được bổ sung thêm hệ thống giao thông công cộng, ứng dụng Passbook chuyển thành Wallet, bổ sung khả năng lưu trữ thẻ tín dụng kết hợp cùng với tài khoản Apple Pay. Phải kể đến chức năng rất được mong chờ, đó là Low Power Mode, giúp các thiết bị sử dụng iOS có thể tiết kiệm năng lượng khi gần hết pin, trước khi có thể tìm được điểm sạc pin tiếp theo.





Bản cập nhật này hỗ trợ từ iPhone 4s và iPad 2 trở lên. Trải nghiệm ban đầu trên iPhone 5s của tác giả rất mượt mà, thao tác update nhanh chóng và bộ nhớ chiếm dụng bởi hệ điều hành giảm đi rõ rệt. Mọi cập nhật và đánh giá sẽ được mang lên Kỷ Nguyên Số trong thời gian sớm nhất.

