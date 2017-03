iPhone thế hệ đầu tiêu hao của Apple hơn 150 triệu USD. Ảnh: Internet

Xét tới tầm quan trọng của iPhone đối với Apple, đây dường như không phải điều quá to tát song tại thời điểm đó, 150 triệu USD không phải món tiền nhỏ. Không chỉ đổ cả núi tiền vào iPhone, hãng còn đặt tất cả nhân tài kiệt xuất vào dự án.

Trong cuốn sách “Dogfight: How Apple and Google Went to War and Started a Revolution” (tạm dịch: Không chiến: Apple và Google đã phát động chiến tranh và phát động cuộc cách mạng như thế nào), tác giả, nhà báo Fred Vogelstein viết: “Nhiều kĩ sư hàng đầu công ty được đưa vào dự án, khiến thời gian làm những công việc khác bị chậm lại”. Nếu iPhone cuối cùng trở thành thứ không ra gì, nó sẽ đặt toàn bộ công ty ở thế hiểm nghèo vì đây là thứ thực sự đang diễn ra trong Apple.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn người tham gia cũng gây ra những rạn nứt nội bộ Apple. iPhone là dự án tối mật, chỉ có những người tốt nhất mới có thể gia nhập. Andy Grignon, kĩ sư phần cứng đảm nhiệm bộ phận radio trong iPhone trao đổi với Vogelstein, “Đó là một lời nguyền quái quỷ dành cho những ai không thể tham gia phát triển iPhone. Mọi người đều biết ai là “ngôi sao” trong một công ty, và khi bạn bắt đầu nhìn thấy họ từ từ bước ra khỏi khu vực của mình, ẩn vào trong căn phòng lớn phía sau cửa kính mà bạn biết mình không thể xâm nhập, nó thực tồi tệ”.

Dự án iPhone khiến ông kiệt quệ về tinh thần và thể lực. “Nó thực sự bi thảm. Nó gieo vào trong đầu của mỗi người rằng có thứ gì đó lớn lao sắp được sinh ra từ Apple. Vì thế bạn phải đặt tất cả những người “siêu thông minh” với cái tôi rất lớn vào trong khu vực giới hạn vô cùng chặt chẽ và với từng ấy áp lực, những thứ điên rồ bắt đầu xuất hiện”.

Vào ngày ra mắt iPhone tại Trung tâm Moscone (San Francisco, Mỹ), Grignon cùng đồng nghiệp nín thở hi vọng phần mềm, phần cứng vẫn còn đầy lỗi có thể sống sót khi cố Tổng Giám đốc Steve Jobs thực hiện màn trình diễn dài dằng dặc.

Phần trích trong cuốn sách của tác giả được đăng trên Tạp chí The New York Times còn tiết lộ Apple đã cân nhắc mua Motorola vào năm 2003, trước khi hai công ty hợp tác phát triển mẫu điện thoại ROKR yểu mệnh. Tuy nhiên, lãnh đạo Apple cuối cùng kết luận đây là vụ sáp nhập “quá lớn” tại thời điểm đó.

Theo Du Lam (ICTnews / The Verge, BI)