Năm 2010, Apple bị hàng loạt khách hàng đâm đơn kiện tại nhiều bang khác nhau. Tất cả đều liên quan đến việc họ từ chối bảo hành iPhone, iPod Touch nên sau đó đã được gộp thành một vụ kiện và đưa lên toà án San Francisco xử lý.

Các khách hàng bức xúc vì iPhone, iPod Touch của họ không hề bị ngấm nước mà vẫn không được bảo hành. Ảnh: Caranddriver.

Theo The Droid Guy, chính sách bảo hành của "Quả táo" có quy định các thiết bị chỉ được bảo hành khi không bị hư hại do khách hàng vô tình làm hỏng, sử dụng sai cách, làm ngấm nước hoặc do các yếu tố bên ngoài như lũ lụt, hoả hoạn, động đất. Riêng đối với trường hợp ngấm nước, Apple có công cụ đặc biệt để kiểm tra đặt ngay bên trong máy. Nếu sản phẩm khách hàng đưa đến có phần này bị chuyển sang màu hồng, họ sẽ bị từ chối bảo hành.

Tuy nhiên, có không ít khách hàng đâm đơn kiện Apple khẳng định sản phẩm của họ không bị ngấm nước nhưng công cụ kiểm tra vẫn chuyển màu. Những người dùng này cho biết sở dĩ phần báo hiệu thay đổi là do hơi ẩm đến từ nhiều nguồn khác nhau nhưng không hề gây hại cho máy. Ví dụ sau khi tập thể dục, một phần mồ hôi ở lòng bàn tay người sử dụng sẽ bốc hơi và bay vào trong máy.

Nguồn tin cho biết Apple đã đồng ý chi 53 triệu USD để giải quyết vụ kiện dù không thừa nhận mình sai. Hãng này được cho 15 ngày để đặt cọc hết số tiền trước khi toà án Mỹ chấp thuận cuộc dàn xếp. Các sản phẩm của "Quả táo" xuất hiện trong đơn kiện gồm iPhone 3G, iPhone 3GS, iPod Touch thế hệ 1, 2 và 3.

Theo Thanh Tùng (VNE)