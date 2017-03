Theo công ty bảo mật tại Pháp, Apple hoàn toàn có thể đọc tin nhắn iMessage nếu họ muốn.

Hồi tháng 6, Apple cho hay các tin nhắn gửi trên dịch vụ iMesssage được bảo mật bằng khả năng “mã hoá toàn diện”, và hãng này khẳng định ngay cả nội bộ công ty cũng không thể “giả mã các dữ liệu đó”. Tuy nhiên, hôm qua, tại Hội nghị Hack in the Box diễn ra tại Kuala Lumpur, công ty bảo mật Quarkslab (Paris) đã công bố những phát hiện mới của hãng và cho biết thực tế Appe có thể giả mã và đọc được các tin nhắn của người dùng iMessage theo yêu cầu từ Chính phủ hoặc do nhân viên của Apple cố tình sao lưu.

“Apple cho rằng họ không thể đọc toàn bộ tin nhắn iMesssage là điều hoàn toàn không đúng”, QuarksLab nói. “Đúng như mọi người nghi ngờ: họ hoàn toàn có thể đọc được”.

Tuy vậy, các nhà nghiên cứu của Pháp không công bố bằng chứng nào cho thấy Apple hay Chính phủ Mỹ đã đọc tin nhắn của người dùng. Phát hiện của QuarksLab chỉ nói về khả năng có thể xảy ra.

Trả lời trên trang AllThingsD, phát ngôn viên của Apple khẳng định: “iMessage được thiết kế không cho phép Apple đọc tin nhắn của người dùng. Nghiên cứu trên chỉ đề cập đến khả năng trong lý thuyết, và Apple không có kế hoạch cũng không có ý định làm điều này”.

Bảo mật thông tin của người dùng là vấn đề gây lo lắng trong thời gian vừa qua, đặc biệt khi hàng loạt các ông lớn gồm Apple, Microsoft, Google, Facebook, Yahoo bị một loạt các trang báo lớn tại Mỹ phanh phui về hoạt động bí mật cho phép Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Hoa Kỳ truy cập trực tiếp thông tin khách hàng của họ.

Hồi tháng 6, một file slideshow Powerpoint đã bị rò rỉ và được gửi đến cho 2 tờ báo lớn là Washington Post và The Guardian cho thấy một chiến dịch có tên gọi PRISM được tiến hành bởi NSA, hợp tác với 9 hãng công nghệ và công ty Internet lớn cho phép NSA truy cập email, tài liệu, hình ảnh và các dữ liệu nhạy cảm, riêng tư của người dùng của 9 hãng công nghệ kể trên.

Video công ty bảo mật Quarkslab (Paris) trình diễn khả năng đọc tin nhắn iMessage từ Apple:





Khôi Linh