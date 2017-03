So sánh bằng chứng hình ảnh, blog Cult of Mac cho rằng một số sản phẩm của Apple có những nét còn hơn cả sự tương đồng về tính đơn giản trong các thiết kế của Braun từ hơn 60 năm trước đây.

iPod (phải) và máy thu thanh bỏ túi Braun T3.

Máy nghe nhạc iPod đầu tiên ra đời từ năm 2001 chẳng hạn. Nó có những điểm giống với chiếc máy thu thanh bỏ túi Braun T3 hồi năm 1958. Các sản phẩm khác có sự ảnh hưởng của Braun là PowerMac G5, iMac 2007 và thậm chí ứng dụng máy tính của iPhone từ năm 2007.



Trong năm 1998, Apple ra mắt iMac, máy tính đã giúp Apple hồi phục từ khó khăn. Được Jonathan Ive thiết kế, sự thành công của iMac đã báo trước sự xuất hiện của một thiên tài thiết kế.



Ông Ive từ lâu đã thừa nhận sự ảnh hưởng của Dieter Rams lên các thiết kế của mình. Ông Dieter Rams là người đứng đầu bộ phận thiết kế của Braun trong gần 30 năm. Năm 2011, ông Ive đã viết lời tựa cho cuốn sách 'As Little Design As Possible' (tạm dịch: Càng ít thiết kế càng tốt) của ông Dieter Rams.

PowerMac G5 và đài Braun T1000.

iMac và loa Braun.

Ứng dụng máy tính iPhone và máy tính Braun.

