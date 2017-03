Yonhap cũng xác nhận thông tin rằng Farrel Farhoudi, giám đốc cấp cao phụ trách mảng dịch vụ iPhone sẽ tham gia phiên chất vấn trước quốc hội Hàn Quốc vào ngày 21/10 tới. Đây là yêu cầu của nhóm các nhà làm luật do nghị sỹ You Won Il đứng đầu và trợ lý riêng của ông You cũng đã xác nhận thông tin này qua điện thoại trả lời hãng tin Bloomberg (Mỹ).

Steve Dowling, người phát ngôn của hãng Apple đã từ chối bình luận về thông tin này.

Cuộc điều trần trước quốc hội Hàn Quốc được tiến hành sau khi các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng và các nhà chức trách nước này nhận được rất nhiều những lời phàn nàn của người dùng iPhone Hàn Quốc “tố” rằng Apple đã cố tình bán cho họ những chiếc iPhone loại “đã qua sử dụng” (refurbished) thay vì những chiếc máy mới với chế độ sửa chữa, bảo hành miễn phí hay được phép hoàn trả. Trong trường hợp iPhone có trục trặc, người dùng mang đến đại lý của Apple để bảo hành, họ chỉ được phép lựa chọn 1 trong 4 phương án bảo hành trong vòng 14 ngày đầu tiên kể từ khi mua máy.

“Việc quốc hội yêu cầu Apple trả lời chất vấn nhằm mục đích giải quyết những tranh chấp của khách hàng xung quanh dịch vụ của iPhone”, Jang Man Soo, một quan chức và là thành viên của Ủy ban Chính sách quốc gia thuộc quốc hội Hàn Quốc nói.

Trước khi triệu tập một lãnh đạo cao cấp của hãng Apple từ Mỹ sang, các nhà làm luật Hàn Quốc đã yêu cầu người đại diện và phát ngôn của Apple tại nước này là ông Steve Park giải trình nhưng những thông tin mà ông này cung cấp cho quốc hội Hàn Quốc là “không đủ sức thuyết phục”. Quốc hội Hàn Quốc cho biết, nếu cuộc giải trình không thỏa mãn, rất có thể Apple sẽ phải đối đầu với một vụ kiện.

Đến nay, Apple đã bán được hơn 1 triệu chiếc iPhone các loại kể từ khi chính thức bước chân vào thị trường Hàn Quốc thông qua nhà mạng KT Telecom vào cuối năm 2009.

