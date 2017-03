Nhật báo Guardian (Anh) đưa tin các thủ lĩnh cấp cao trong nhóm tin tặc Anonymous đã báo trước rằng ngày 12/7 sẽ trở thành “ngày trọng đại nhất trong lịch sử của Anonymous”.

Mục tiêu của Anonymous trong cuộc tấn công lần này là cảnh sát Metropolitan sau khi có thông tin cho rằng họ đã nhận tiền từ các phóng viên của News International, hãng sở hữu tờ báo News of the World. Đây là một trong những tờ báo in bán chạy nhất ở Anh, chuyên đưa tin giật gân về nhiều lĩnh vực. Nhóm Anonymous bày tỏ sự tức giận trước bê bối nghe lén điện thoại của tờ báo này, gây chấn động dư luận vào cuối tuần trước.

Tài khoản Twitter ở địa chỉ @anonymouSabu, được tin của của Sabu, một thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức Anonymous đã đăng tải thông điệp “ATTN: Ngày mai (12/7) sẽ có hai cuộc tấn công lớn nhất của Anonymous trong 4 năm qua. Tất cả mọi người đang dốc hết sức mình. Đây là sự bùng nổ theo đúng nghĩa đen”. Tài khoản @anonymouSabu có trên 7700 người theo sau (follower) và đã được giới thiệu bởi tài khoản chính thức của Anonymous trên Twitter tại địa chỉ @anon_central.

Trước đó, vào thứ 6 tuần trước, đã rộ lên tin đồn rằng một thành viên Anonymous đã đột nhập vào các máy chủ của hãng News International và đưa các bản sao một số email nội bộ ra để bán hoặc đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận và tờ Guardian chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng nào chứng minh điều đó. Mặc dù vậy, website của hãng News International được cho là đã bị các thành viên Anonymous “thăm dò” vào cuối tuần trước.

Bên cạnh đó, Anonymous cũng là một tổ chức ủng hộ tuyệt đối Julian Assange, nhà sáng lập kiêm chủ sở hữu trang web Wikileaks. Nhóm này đang ra sức chống lại việc dẫn độ ông này từ Anh về tội cưỡng hiếp và quấy rối tình dục.

Phiên tòa xét ở Julian Assange cũng là một trọng tâm của cuộc tấn công dữ dội mà Anonymous hứa hẹn sẽ thực hiện vào ngày 12/7 này.

Theo Võ Hiền (Dân trí / Techradar/Guardian)