Libya, Iran “lên lớp” Anh Từ lâu tức tối với việc bị cộng đồng quốc tế lên án là đã dìm các cuộc biểu tình trong biển máu, nhiều nước Trung Đông giờ có dịp trả đũa. Libya và Iran đã không bỏ qua cơ hội các cuộc bạo động đang làm rung chuyển nước Anh để lên án chính phủ nước này. Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaain tuyên bố: “Thủ tướng David Cameron và chính phủ của ông ta phải từ chức sau đợt nổi dậy chống lại họ và sự trấn áp bạo lực của cảnh sát đối với các cuộc biểu tình hòa bình”. Ông còn đi xa hơn khi nhấn mạnh: “Cameron đã hoàn toàn mất tính hợp pháp. Các cuộc biểu tình cho thấy người dân Anh đã chối bỏ chính quyền này vốn đang tìm cách áp đặt bằng vũ lực”. Ông Khaled còn kêu gọi Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế “đừng khoanh tay đứng nhìn trước việc vi phạm trắng trợn các quyền của người dân Anh”. Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc cũng khiến đại sứ Anh một phen bực bội khi gọi London là “đạo đức giả”. “Anh sử dụng từ băng đảng để nói về những kẻ nổi loạn ở nước họ - đại sứ Bashar Ja’afari nói - Nhưng họ lại không cho phép chúng tôi sử dụng từ này cho các nhóm vũ trang và khủng bố ở nước chúng tôi. Đây là một sự đạo đức giả và ngạo mạn”. Đáp lại, phó đại sứ Anh Philip Parham tuyên bố đây chỉ là một “so sánh lố bịch”. Iran cũng nhảy vào phụ họa cho cuộc đấu khẩu này khi lên án “cách hành xử man rợ của cảnh sát Anh”. “Có xứ sở nào mà lại đối xử với dân mình theo cái kiểu như thế chăng?” - Tổng thống Iran Mahmud Ahmadinejad tự hỏi. “Đúng là tệ thật, đó là cuộc tấn công không thể chấp nhận được của cảnh sát đối với những người dân tay không một tấc sắt” - ông nhấn mạnh. Ngoại trưởng Iran cũng không bỏ lỡ cơ hội tô vẽ thêm cho tình hình bi thảm hơn khi yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp và tỏ ý Iran sẵn sàng gửi một nhóm điều tra về vi phạm nhân quyền đến Anh. Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe cũng tranh thủ “lên lớp” Anh là nên tự giải quyết vấn đề của mình trước khi can thiệp vào nước khác. “Họ đang đối mặt với những vấn đề từng xảy ra ở các nước bị họ chỉ trích là thiếu tự do. Tốt nhất họ nên chú ý vào vấn đề nội bộ của mình và để chúng tôi yên”. NGÔ HẠNH (Theo Guardian, AP)