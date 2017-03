(PLO)- Android 6.0 Marshmallow được Google giới thiệu lần đầu tiên vào hôm 29-9 vừa qua, tuy không có nhiều sự thay đổi về giao diện so với phiên bản Lollipop trước đó nhưng bù lại nó được bổ sung thêm rất nhiều tính năng độc đáo và mới lạ.

1. Những thay đổi về giao diện và cài đặt

Android 6.0 Marshmallow vẫn giữ nguyên lối thiết kế Material Design giúp đồng bộ giao diện ứng dụng trên nhiều loại thiết bị khác nhau từ smartphone, tablet, máy tính cho tới các thiết bị đeo được.

Điểm thay đổi đầu tiên đó chính là App drawer, các ứng dụng và widget giờ đây đã được sắp xếp gọn gàng theo chiều dọc, bổ sung thêm khung tìm kiếm mới, những ứng dụng được xài nhiều cũng sẽ xuất hiện ở trên cùng trang giúp người dùng có thể truy cập nhanh hơn mà không phải mất công tìm kiếm.

Một điểm thay đổi khác nữa trên Android 6.0 Marshmallow đó chính là màn hình khóa, biểu tượng quay số đã được đổi thành Google Now. Tất nhiên, đây không phải là tất cả thay đổi trong Marshmallow, vẫn còn đó rất nhiều thiết lập khác nhằm giúp mọi thao tác của người dùng có thể trơn tru hơn.

Khi kéo Quick Settings xuống, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm một biểu tượng mới là Alarms only (một tính năng để tránh bị các thông báo ứng dụng, nhắc nhở sự kiện hay người khác làm phiền) khá hữu ích trong những trường hợp bạn cần tập trung làm việc hoặc đang hội họp.

Trước đây, để xem dung lượng RAM chiếm dụng của từng phần mềm, bạn phải truy cập vào phần Settings > Apps. Tuy nhiên, giờ đây Google đã phần quản lý RAM ra thành một menu riêng biệt được gọi là Memory, cung cấp các thông tin chi tiết về lượng RAM được sử dụng trong 3, 6, 12 hoặc 24 giờ qua, cũng như danh sách các ứng dụng “ngốn” nhiều RAM nhất.

Mục Battery trong Settings cũng nhận được một số cải tiến so với trước đó, giờ đây bạn có thể biết được gần như chính xác dung lượng pin (mAh) mà mỗi ứng dụng đã tiêu thụ, trước đây tính năng này chỉ có khi bạn cài đặt thêm một ứng dụng của bên thứ ba.

2. Now on Tap

Now on Tap là một tính năng khá độc đáo trên Marshmallow, có thể nói gã khổng lồ tìm kiếm đã rất khôn khéo để đưa trợ lý ảo Google Now vào các nhu cầu hằng ngày giúp người dùng có được các thông tin cần thiết ngay lập tức.

Để sử dụng tính năng này, đầu tiên bạn hãy giữ im phím Home khi đang mở một ứng dụng nào đó rồi chọn Turn On. Ví dụ, khi một người nào đó gửi cho bạn một địa điểm thông qua Hangout thì tính năng Now on Tap sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin và các hoạt động liên quan đến địa điểm hay vị trí đó. Ngoài ra, nó cũng sẽ tự động gợi ý các video liên quan đến một diễn viên hoặc cầu thủ mà bạn đang xem trên YouTube…



3. App Permissions

Trước đây, nếu muốn cài đặt một ứng dụng bất kỳ, bạn phải chấp nhận toàn bộ “yêu sách” mà nó đưa ra. Hiểu được những thiệt thòi mà người dùng phải chịu, Google đã ngay lập tức bổ sung thêm tính năng App permissions lên Android 6.0, có thể xem đây là một trong những thay đổi quan trọng nhất trong phiên bản lần này. Bởi nó cho phép người dùng kiểm soát mọi thứ chặt chẽ hơn nhằm tránh việc bị mất cắp thông tin cá nhân cũng như tiền bạc.

Giờ đây, mỗi khi bạn cài đặt ứng dụng thì sẽ có một hộp thoại nhỏ hiện ra và yêu cầu cấp quyền truy cập vào hình ảnh, tập tin… trên thiết bị, tất nhiên những yêu cầu này có thể khác nhau tùy theo từng ứng dụng. Nếu đồng ý thì chọn là Allow, còn ngược lại là Deny.

Để quản lý toàn bộ quyền truy cập của ứng dụng, đầu tiên bạn hãy vào phần Settings > Apps > App permissions. Tại đây sẽ có một danh sách dài các quyền hạn và những ứng dụng đang được cấp phép tương ứng, chẳng hạn như có ba ứng dụng đang được quyền sử dụng Camera (máy ảnh), Location (vị trí), Contacts (danh bạ), SMS (tin nhắn)… Nếu cảm thấy nghi ngờ một ứng dụng nào đó bạn có thể vào phần App permissions để thu hồi lại các quyền hạn đã cấp trong nháy mắt.

4. Tăng 30% pin và chạy đa nhiệm tốt hơn

Android 6.0 Marshmallow đi kèm với một tính năng mới khá thú vị đó là Doze giúp tiết kiệm pin tối đa bằng cách đưa thiết bị về trạng thái nghỉ ngơi. Nói đơn giản hơn thì Doze sẽ đặt các ứng dụng mà bạn ít xài trong một danh sách riêng biệt để tránh làm hao pin của thiết bị và theo như các tuyên bố của Google thì tính năng này sẽ giúp tăng thời gian sử dụng pin lên 30%.

Ngoài ra, theo một số trải nghiệm thực tế của người viết, Android 6.0 Marshmallow đã được cải tiến khá nhiều về hiệu suất cũng như đa nhiệm, bởi kể từ khi nâng cấp đến nay thì chưa hề gặp phải tình trạng giật hay lag khi chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng.

TIỂU MINH