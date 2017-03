Theo nghiên cứu đánh giá từ người dùng cho thấy, những ứng dụng rất dễ bị ngưng làm việc đột xuất thường xảy ra trên các thiết bị chạy hệ điều hành Android 4.0. Theo nghiên cứu, điều này xảy ra khoảng 2,62% trong tổng thời gian sử dụng. Android 4.4 (KitKat) phía sau với các ứng dụng có khả năng ngưng làm việc với một tỷ lệ 2,47%. Trong khi đó, với Android 5.0, tỉ lệ ngưng làm việc của các ứng dụng ở mức trung bình khoảng 2%.



Android 4.0 là phiên bản hệ điều hành dễ gây xung đột ứng dụng nhất

Nghiên cứu trên cũng đánh giá các ứng dụng chạy trên iOS 8 có tỉ lệ ngưng làm việc 2.14%. Điều này đã giảm hơn so với tỷ lệ 2,31% so với phiên bản iOS 8 mà người dùng đã đã sử dụng khoảng một tháng trước đây. Tuy nhiên nó cao hơn 2% so với sự ổn định của iOS 7.



So với iOS 7 thì iOS 8 có tỉ lệ xung đột cao hơn

Ứng dụng bị xung đột và ngừng làm việc trên các thiết bị di động thường xảy ra với nhiều nguyên nhân, một số có thể không tương thích với hệ điều hành, một số liên quan đến phần cứng. Và đôi khi, một số nhà phát triển sẽ giảm tỉ lệ xung đột cho từng thiết bị cụ thế. Vì thế bạn cũng đừng quá lo lắng nếu như ứng dụng của bạn bổng dưng ngừng hoạt động. Hãy chờ đợi từ nhà phát triển để cải thiện hơn ứng dụng cho bạn đang dùng.

MINH THÔNG – Theo Phone Arena