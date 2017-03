NSA triển khai công nghệ cho phép theo dõi máy tính và thậm chí còn thay đổi được dữ liệu khi không kết nối Internet. Theo tờ The New York Times, công nghệ bí mật dùng sóng âm thanh ngầm được truyền từ các bảng mạch nhỏ và USB cắm vào máy tính trong tầm ngắm. Sóng này sau đó được chuyển tới trạm tiếp âm cỡ bằng chiếc vali do cơ quan tình báo thiết lập cách đó vài dặm. Công nghệ tần số vô tuyến đã giúp Mỹ gián điệp các máy tính của kẻ thù khắp nơi dù có dùng mọi biện pháp để bảo vệ trước hoạt động do thám hay tấn công mạng.

Phần mềm xâm nhập và công nghệ vô tuyến NSA sử dụng nằm trong chương trình có tên “Quantum”. Theo James Andrew Lewis, chuyên gia an ninh mạng tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu quốc tế (Mỹ), quy mô và sự tinh vi của cơ quan tình báo khi xâm nhập vào máy tính và mạng chưa có tiền lệ, trao cho Mỹ cơ hội chưa từng có trước đó.

Bộ thu phát mini được đưa vào USB để cắm vào máy tính cần theo dõi. Ảnh: Internet

The New York Times đưa tin, Quân đội Trung Quốc là mục tiêu thường xuyên của Quantum. Mỹ từng cáo buộc Quân đội Trung Quốc đột nhập mục tiêu công nghiệp và quân đội Mỹ để đánh cắp bí mật hay tài sản sở hữu trí tuệ. Một số đối tượng khác của Quantum còn có mạng lưới quân đội Nga, hệ thống được cảnh sát Mexico sử dụng, tổ chức thương mại trong Liên minh Châu Âu hay kể cả đồng minh như Ả-rập Xê-út. Chưa có bằng chứng cho thấy Quantum được triển khai tại Mỹ.

Một phần về Quantum từng bị tiết lộ trong tài liệu do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden cung cấp. Tờ Der Spiegel của Đức gần đây cũng đăng tải thông tin về các thiết bị do NSA sử dụng để truyền và nhận dữ liệu điện tử từ máy tính.

Trong tài liệu của Snowden, một tấm bản đồ từ năm 2008 cung cấp 20 chương trình cho phép xâm nhập vào mạng lưới cáp quang lớn của Mỹ và những nơi như Hồng Kông, Trung Đông. Bản đồ chỉ ra Mỹ đã thực hiện “hơn 50.000 vụ khắp thế giới”.

Đơn vị Quân đội Trung Quốc bị Mỹ theo dõi bị tình nghi chịu trách nhiệm cho những cuộc tấn công mạng chống lại Mỹ. Tài liệu của Snowden cho thấy Mỹ có hai trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc để chèn mã độc vào máy tính. Tuy nhiên, Mỹ không dùng Quantum cho mục đích kinh tế.

Theo Du Lam (ICTnews / RT/New York Times)