“Tôi 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và hai năm kinh nghiệm bán nước khoáng. Nhưng nay tôi thất nghiệp và chỉ có 232 nhân dân tệ (khoảng 600 nghìn đồng-pv) trong túi. Có ai biết các website ăn xin là một cách tốt để huy động tiền không?”, một cư dân mạng có nick tạm dịch là “sau cơn mưa trời lại sáng” đã khuấy động thế giới ảo khi anh ta đăng câu hỏi này trên một diễn đàn.

Giống như hầu hết các ý tưởng, các website ăn mày xuất phát từ Mỹ. Nổi tiếng nhất là website Everyone Give Me One Dollar, tạm dịch là Mỗi người cho tôi 1 USD do David Daw thiết lập. Anh ta đề nghị cư dân mạng giúp mình đạt được tham vọng trở thành một “triệu phú lập dị”. Ý tưởng này đang lây nhiễm ở Trung Quốc.

Website ăn mày Trung Quốc Old Village Store đầy hy vọng mời “những nam thanh, nữ tú ghé thăm”. Chủ website này nói anh ta thuộc thế hệ 8X, bỏ học đại học giữa chừng và thất nghiệp, nghèo, vô gia cư.

Chủ sở hữu Old Village Store đề nghị “những người trẻ tuổi thành đạt, giàu có và hảo tâm” giúp đỡ. Anh ta đảm bảo sẽ không “lừa dối, ăn cắp hoặc tống tiền” họ và thề nếu anh ta thoát khỏi đói nghèo thì sẽ trở thành một người làm từ thiện.

Một trang web ăn mày khác là Angel Shopping Mall. Chủ sở hữu 21 tuổi ban đầu dự định mở một cửa hàng online nhưng khi anh ta đọc rằng một ăn mày online Mỹ đã huy động được hàng chục nghìn đô la nên cho rằng ănmafy online dễ hơn. Anh ta thuật lại cuộc đời buồn bã của mình là bắt đầu làm việc sau khi học xong trung học cơ sở và phải làm việc không lương. Anh ta đảm với bảo độc giả đây là câu chuyện thật 100%.

Nhưng cho đến nay không có ai đưa tiền cho Old Village Store hay Angel Shopping Mall và có rất ít người vào các website này. Có vẻ các ăn mày online không có thị trường ở Trung Quốc.

Ý kiến nói chung là không khuyến khích ăn mày online. Một người có tên là Liu nói ăn mày online là gian lận, đang cố tình lừa gạt những người cả tin. Nhà tâm lý học Tan Gangqiang nói “Tôi không thấy một người có thể lập được 1 website là nghèo đến nỗi phải đi ăn mày”. Ông nói thêm là các website ăn mày phản ánh “tính cách xấu của một số người tuổi teen. Họ thấy dạng láu cá này là trò đùa vui bởi họ có đầu óc trống rỗng”.

Một số người thì thông cảm hơn, “Nếu tôi chắc ăn mày online là thực sự nghèo, tôi sẽ cho họ tiền”, cô Wang nói.

Luật sư Sun Yuanqiang hỗ trợ ăn mày online là một giải pháp cho ăn mày đường phố vì “ít nhất nó không làm xấu thành phố. Tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn. Mỗi người có cách riêng của mình để giải quyết vấn đề của mình. Không có luật nào cấm ăn xin online và còn phụ thuộc vào từng cá nhân quyết định có cho tiền hay không”.