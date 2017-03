Theo kết quả nghiên cứu mới nhất mà iSuppli mới công bố, Intel tiếp tục dẫn đầu và bỏ xa mọi đối thủ trong thị phần vi xử lý nói chung với việc chiếm tới 80% doanh thu toàn cầu trong năm 2010. Tuy nhiên, ông lớn này vẫn tiếp tục vấp phải sự cạnh tranh từ AMD (Advanced Micro Devices) với việc hãng này giữ vững được thị phần 11,3% giống như năm ngoái.

AMD hứa hẹn là đối thủ xứng tầm của Intel. Ảnh: Walpapers-diq.

Với việc cùng phát triển tốt trong năm qua, AMD và Intel đã cùng góp sức vào mức tăng trưởng 23 % doanh thu bộ vi xử lý trong quý III năm 2010 so với cùng kỳ năm trước và tăng 3% so với quý II. Mặc dù vậy, "miếng bánh" mà hai hãng này đang sở hữ hầu như không thay đổi so với một năm trước và chiếm tới 91,4 % thị phần vi xử lý toàn cầu.

AMD đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và cho thấy sự tiềm năng của mình trong việc trở thành đối thủ xứng tầm của Intel dù năm qua cả hai hãng này đều "bất phân thắng bại" trong việc giành giật thị trường của nhau.

2010 cũng đánh dấu bước phát triển dù nhỏ nhưng cũng rất lạc quan khi các nhà sản xuất vi xử lý khác đã có doanh số bán hàng tăng 0,7% trong hai quý cuối cùng.

Theo Minh Phương (Sohoa)