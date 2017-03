Theo đó, từ cuối tháng 10, số lượng nội dung và kênh giải trí trên Fire TV đã được tăng gấp 3 lần, lên tới 600 ứng dụng và trò chơi.

"Chúng tôi đã ghi nhận phản hồi người dùng về việc muốn xem các chương trình giải trí đứng đầu và đã làm việc với đối tác nhằm mang các nội dung này nhanh chóng có mặt trên Fire TV. Dungeon Quest, Spoiler Alert, Leo’s Fortune và Ninja Hero Cats, cũng như một vài trò chơi mới gần đây đã được cập nhật, trong đó NBA 2K15 sẽ sớm có mặt trên dịch vụ của chúng tôi”, Steve Rabuchin, Phó Chủ tịch Amazon Appstore cho biết.

Theo ghi nhận từ các đối tác, hiện Fire TV đã có hầu hết các ứng dụng và dịch vụ đặc sắc bao gồm Amazon Instant Video, Netflix, Hulu Plus, YouTube.com, Plex, Pandora, WatchESPN, VEVO... bên cạnh hàng loạt trò chơi đình đám như Asphalt 8: Airborne, Minecraft: Pocket Edition, Despicable Me: Minion Rush, Hill Climb Racing, Hungry Shark, Sev Zero, Riptide GP2, Solitaire, Grand Theft Auto: San Andreas (Kindle Fire Edition), PBA Bowling Challenge.

“Thông qua công nghệ Opera TV Snap, chủ nội dung video cũng rất hào hứng khi giới thiệu nội dung của mình lên Amazon Fire TV, như là một cách để tiếp cận khán giả nhiều hơn”, Aneesh Rajaram, Phó Chủ tịch mảng TV & Devices, Opera Software chia sẻ.

Dịch vụ truyền hình Fire TV được thiết kế dưới 1 box nhỏ, khi kết nối với thiết bị HDTV sẽ giúp người dùng có thể xem được nhiều nội dung hơn trên Netflix, Prime Instant Video, Hulu Plus, WatchESPN, SHOWTIME... và các nội dung theo yêu cầu.

MINH ĐỊNH