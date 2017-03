Giáp Tết 2011, thị trường HD Player giảm mạnh. Ảnh: T.A

Sức mua chưa bằng 50% năm trước

Theo tìm hiểu của phóng viên báo BĐVN tại thị trường thiết bị đầu phát HD trong nước, tại các địa chỉ như HD Hà Nội (21 Nguyễn Đình Chiểu), HD360 (58 Thái Hà), TechLand (35 Hàng Khay), HD Giá Gốc (55/66 Ngọc Lâm) hay Công ty Thu Ngân (dauphathd.com, 199/19 Đường 3/2, Quận 10, TP.HCM)… đang kinh doanh rất nhiều sản phẩm mang thương hiệu quen thuộc như Tvix, Dune, Dvico, Xtreamer, Eagreat, HD Life, Kaiboer, iMaxHD… Ngoài ra, còn xuất hiện “tân binh” TizzBird, Tvix Xdroid A1 sử dụng hệ điều hành Android, tích hợp nhiều tiện ích như kết nối Internet, duyệt web, cài đặt phần mềm (được bán tại VN vào cuối năm 2011).

Về giá bán, trong phân khúc thị trường từ 2 - 3 triệu đồng có Egreat EG-R1 giá 2,15 triệu, EAGET M880 - 2,2 triệu, Kaiboer K330i - 2,4 triệu…; Loại từ 3 - 4 triệu có Dnet R8300 và Kaiboer K200 NMT Player đồng giá 3,4 triệu, Egreat S7A - 3,6 triệu… Còn loại từ 4 triệu trở lên có TizzBird F30 giá 5,9 triệu, TVIX Xroid A1 - 6,8 triệu…

Anh Nguyễn Thạc Sơn, Giám đốc HD360 nhận định: “Năm nay do tình hình kinh tế khó khăn chung, sức mua giảm trên 50%”. Đồng quan điểm, anh Lê Vũ Dương, Giám đốc HD Hà Nội và anh Hồ Thành Tín, Giám đốc Công ty Thu Ngân (dauphathd.com) cũng cho rằng năm nay trái ngược hẳn với năm 2011: chủng loại, số lượng thiết bị nhiều hơn nhưng sức mua giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu do giá thành ổ cứng lưu trữ dữ liệu cho HD Player như Seagate, Western Digital... tăng cao. “Ổ cứng tăng tới 50 - 100% khiến chi phí để sở hữu một bộ thiết bị chơi HD “đội giá” hàng triệu đồng so với 2 tháng trước đây”, anh Dương nhấn mạnh. Còn khoảng 2 tuần nữa đến Tết Nguyên đán, nhận định chung của giới kinh doanh thiết bị HD Player là vẫn hy vọng tình hình sẽ tiến triển, nhất là khi người lao động được nhận lương thưởng cuối năm, tuy nhiên vẫn không dám “mơ” tới tình trạng “cháy hàng”.

Sản phẩm Android “kén” người mua

Trong thực tế, sản phẩm sử dụng hệ điều hành Android có tính mở cao hơn khi cho phép người dùng cài đặt thêm game, ứng dụng để có thể trải nghiệm những tính năng công nghệ thú vị. Tuy nhiên, tìm hiểu của phóng viên báo BĐVN cho thấy dù ra mắt vào giáp Tết - dịp mua sắm sôi động nhất trong năm, thế nhưng sự quan tâm của người tiêu dùng với sản phẩm mới này chưa cao.

Anh Nguyễn Thạc Sơn cho hay, hệ thống cửa hàng HD360 không nhập về HD Player dùng hệ điều hành Android vì sản phẩm này rất kén người mua, chỉ có số ít người thích mày mò, am hiểu công nghệ mới quan tâm. Theo anh Sơn, yếu tố đầu tiên người chơi HD Player kỳ vọng là sản phẩm không bị giật, đứng hay treo hình khi đang phát phim, ca nhạc HD; sau đó đến yếu tố giao diện thân thiện, có tiếng Việt dễ dùng rồi mới tới khả năng truy cập Internet, cài đặt ứng dụng… Chung nhận định này, anh Lê Vũ Dương cho biết khách hàng của HD Hà Nội cũng hỏi nhiều về đầu HD dùng Android nhưng sức mua ít do “ngại” tính năng Hi-tech, chất lượng của dòng thiết bị này. Tại thị trường TP.HCM, HD Player dùng Android cũng không hút khách bởi lý do tương tự.

Đánh giá của giới chơi thiết bị điện tử còn cho thấy, các sản phẩm đầu phát HD dùng Android nếu cài nhiều ứng dụng sẽ khiến tính ổn định khi phát phim, ca nhạc chất lượng HD không cao. Ví dụ, nếu cài trên 20 ứng dụng thì khởi động chậm, cài đặt nhiều hơn sẽ treo máy. Hơn nữa, với giá bán 6 - 7 triệu đồng, TizzBird và Xdroid A1 không dễ tiếp cận với số đông người dân.

Theo Phan Minh (ICTnews)