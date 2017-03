Dưới đây là tổng hợp 11 cầu thủ tệ nhất trong lịch sử Premier League.

11. Xisco

Trong số những bản hợp đồng tệ nhất của Newcastle là Albert Luque, Xisco và Hugo Viana, thì Xisco là người tệ nhất. Có thể gọi anh là thảm họa. Cựu cầu thủ U21 Tây Ban Nha đến Newcastle với bản hợp đồng 7 triệu bảng. Anh là lựa chọn số... 7 trên hàng tiền đạo Newcastle. Newcastle cố bán anh sau mùa đầu tiên nhưng không thành, vì FIFA cấm 1 cầu thủ đá cho 3 CLB trong 1 năm. Xisco chỉ ra sân 9 lần trong 5 năm ở Newcaslte.



Xiscos là một thảm họa của Newcastle

10. Per Kroldrup

Đánh giá một cầu thủ chỉ sau 1 trận duy nhất là khắc nghiệt, nhưng Per Kroldrup, người chỉ chơi 90 phút cho Everton là trường hợp ngoại lệ. Hậu vệ này trị giá 5 triệu bảng đã phải ngồi ngoài 6 tháng đầu tại Everton vì chấn thương. Anh ra mắt trận gặp Aston Villa và được kỳ vọng. Nhưng đó là một ngày đáng quên cho Per Kroldrup. Everton thua 0-4 và Per Kroldrup chơi thảm hại. Anh bị bán ngay sau đó.



Per Kroldrup chỉ đá 1 trận ở Everton

9. Eric Djemba-Djemba

"Vì anh ấy quá giỏi nên tên anh ấy được gọi hai lần" là câu hát về Djemba-Djema mà CĐV Man United và Aston Villa chưa bao giờ được... hát. Sir Alex đưa anh về thay Roy Keane nhưng sau 20 trận trong 2 mùa, họ phải bán anh sang Aston Villa và chấp nhận lỗ 2 triệu bảng. Djemba-Djemba thất bại nốt ở Aston Villa và nhanh chóng biến mất khỏi Premier League.



Djemba-Djemba từng được hy vọng sẽ thay thế Roy Keane.

8. Roque Junior

Anh là một nhà vô địch World Cup, nhưng có vẻ sau năm 2002 thành công, vận may của anh đã hết. Đó là những gì người hâm mộ Leeds United cảm nhận khi anh đến sân Elland Road vào năm 2003. Trong 7 trận Junior chơi, Leeds thủng lưới 24 bàn. Cựu hậu vệ AC Milan thậm chí bị thẻ đỏ ngay trận ra mắt.

7. Li Weifeng

Thỏa thuận tài trợ của Everton với công ty Keijan của Trung quốc đưa Li Tie và Li Weifeng đến sân Goodison Park. Li Tie chứng minh được tài năng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng Li Weifeng là một thất bại.





Li Weifeng giỏi ở Trung Quốc, tệ ở Everton

Hầu như CĐV Everton sẽ không nhớ trung vệ này. Li Weifeng đá 2 trận và tệ cả hai. Anh ở Everton trọn mùa đầu tiên rồi về nước ở mùa tiếp theo. Tại Trung quốc, ở tuổi 34, Li Weifeng vẫn là một cầu thủ quan trọng. Anh hiện là cầu thủ khoác áo tuyển Trung Quốc nhiều lần nhất trong lịch sử, với 112 lần.

6. Bebe

Rõ ràng, ký hợp đồng với một cầu thủ khi bạn chưa trực tiếp xem anh ta chơi bóng không phải một ý hay. Bebe được biết đến từ các giải bóng đá cho người vô gia cư. Sir Alex Ferguson chi đến 7 triệu bảng mua anh khi mới chiêm ngưỡng tài năng anh qua các video.

Bebe không trụ lại được ở Quỷ đỏ. Anh bị cho mượn trong 3 mùa. Anh chỉ ghi 2 bàn sau 7 lần ra sân.



Sir Alex mua Bebe khi chưa xem trực tiếp anh thi đấu.

5. Winston Bogarde

Bogarde từng dá cho Ajax, Milan, Barca trước khi đến Chelsea năm 2000. Chelsea trả anh mức lương 40 ngàn bảng/tuần để anh đá 9 trận trong 4 năm. Mặc dù anh vẫn tập bình thường với đội Một nhưng anh không được ra sân. Bogarde được biết đến như sự lãng phí kinh khủng nhất trong lịch sử Premier League.

4. Massimo Taibi

Chỉ có một thủ môn trong danh sách này và anh là Taibi. Anh được mua về để thay thế Peter Schmeichel nhưng các trận đấu của anh chỉ gây sốc. Anh chỉ bắt 4 trận cho Quỷ đỏ dù có giá 4,5 triệu bảng. Taibi mắc lỗi nghiêm trọng khi cản phá cú sút của Matt Le Tissier. Sai sót này sẽ được nhớ mãi.



Taibi bắt 4 trận, mắc một lỗi "để đời"

3. Tomas Brolin

Anh chơi rất tốt tại tuyển quốc gia Thụy Điển và thậm chí tỏa sáng ở Parma nhưng ngay khi đến nước Anh, dường như Brolin quên cách đá bóng. Leeds bỏ 4,5 triệu bảng mua anh năm 1995 để nhận về 2 năm kinh khủng. Brolin thường xuyên vắng mặt không rõ nguyên nhân và phát phì. Leeds sau đó đẩy anh đến Cystal Palace và tại đây, phong độ anh không khá hơn.



Brolin bị béo phì nên sa sút

2. Bruno Cheyrou

Người ta gọi anh là "Zidane mới" khi Liverpool mua anh năm 2002, nhưng Bruno Cheyrou cho thấy anh không giống đồng hương người Pháp chút nào. Bruno Cheyrou có rất ít khoảnh khắc hạnh phúc ở Liverpool, thời HLV Gerard Houllier. 4,5 triệu bảng Liverpool chi ra chỉ để... mang Cheyrou cho mượn khắp nơi, trước khi anh rời CLB theo dạng CNTD.

1. Ali Dia





Đây là cầu thủ tệ nhất mọi thời đại của Premier League, là kết quả của một cuộc điện thoại "ma"

Vị trí dẫn đầu không thể thoát khỏi Ali Dia. Câu chuyện về anh sẽ mãi đi vào truyền thuyết Premier League. Một tay môi giới cầu thủ gọi điện cho HLV Graeme Souness của Southampton và thuyết phục ông mua Dia. Tay môi giới bảo rằng Dia là cháu của huyền thoại người Liberia, George Weah, và Souness tin sái cổ.

Nhưng rồi sau khi Southampton mua Dia, Souness ngã ngửa khi biết Dia chẳng là cháu của Weah nào cả. Bằng cách quái quỷ nào đó, Dia thậm chí được đá dự bị trận gặp Leeds tháng 11/1996. Anh vào sân thay Matt Le Tissier trong hiệp Một, nhưng rồi bị thay ra chỉ sau 20 phút, khi Souness nhận ra rằng Dia... không biết đá bóng.

Theo H.Đ Tổng hợp (TT&VH Online)