Chắc hẳn rằng bạn sẽ luôn cảm thấy phiền phức khi mà đang lướt web thì các quảng cáo cứ xuất hiện liên tục. Làm cách nào để hạn chế tối đa vấn đề này?

Vừa qua, Microsoft đã lên kế hoạch hỗ trợ ứng dụng chặn quảng cáo Adblock Plus trên trình duyệt Microsoft Edge, hứa hẹn sẽ sớm xuất hiện vào đầu năm 2016. Tuy nhiên, ngày hôm qua trên trang phát triển ứng dụng của công ty đã xuất hiện dòng tin “Ứng dụng chặn quảng cáo đang ở đây!”, nhưng nó đã sớm được gỡ bỏ ngay sau đó, qua đó người dùng có thể hi vọng về sự xuất hiện của Adblock Plus trong thời gian sắp tới.

Có lẽ chẳng còn ai xa lạ gì với Adblock Plus, đây được xem là ứng dụng chặn quảng cáo phổ biến nhất hiện nay, và đó cũng chính là lý do khiến Microsoft có ý định mang nó lên trình duyệt “con cưng” của mình.

Hiện tại thì ứng dụng này đã xuất hiện trên các kho ứng dụng của Chrome, Firefox, Opera, Safari và sẽ sớm xuất hiện trên Edge trong thời gian tới.

Với hơn 110 triệu thiết bị chạy Windows 10, Microsoft hi vọng sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất, mượt mà nhất khi không có quảng cáo nhảy ra che mất màn hình.

TIỀN NGUYỄN