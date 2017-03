Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo NPA, các vụ tấn công nói trên đã khiến việc truy cập trang web của cơ quan này tạm thời gián đoạn trong đêm 10/7 cho đến đầu giờ sáng ngày hôm sau, do số lượng truy cập vào website này đột ngột tăng khoảng 20 lần so với mức bình thường. Rất may là không có dữ liệu nào bị rò rỉ sau vụ tấn công này.



Thông qua Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), NPA đã đề nghị phía Trung Quốc xác định những đối tượng tham gia vụ tấn công nêu trên.



NPA đã phát hiện những tin nhắn trên Internet ở Trung Quốc kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào trang web của cơ quan này. Các tin nhắn này đề cập tới việc các máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) của Nhật Bản đột ngột cất cánh để phản ứng trước vụ một máy bay do thám của Trung Quốc bay gần quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.



Các tin nhắn này cũng kêu gọi tấn công vào các trang web của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính Nhật Bản. Đêm 12/7, trang web của Bộ Tài chính đã bị tấn công, khiến việc truy cập bị gián đoạn, trong khi số lượng người truy cập vào trang web của Bộ Quốc phòng đột ngột tăng mạnh hôm 9/7, nhưng không gây gián đoạn hoạt động của trang web này.



Trước đó, NPA đã xác định các cuộc tấn công tương tự vào trang web của cơ quan này hồi tháng Chín năm ngoái phần lớn xuất phát từ các địa chỉ IP ở Trung Quốc./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)