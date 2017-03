Tin tốt lành: Máy tính bảng Amazon xuất hiện năm 2011

Mấy tháng vừa qua, nguồn tin bí ẩn cho hay gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến Amazon sắp ra sản phẩm máy tính bảng riêng. Mặc dù Amazon còn rụt rè trong ý định dành cho máy tính bảng, tổng Giám đốc Jeff Bezos có thể đã ngụ ý các thông tin trên là sự thật khi nói với thời báo Consumer Reports “hãy tiếp tục theo dõi”. Nếu các tin đồn trên là sai, tại sao vị tổng Giám đốc này không đơn giản dập tắt nghi ngờ? Với thành công đã được chứng minh của sách điện tử Kindle, Amazon nên (và có khả năng sẽ) tham gia thị trường máy tính bảng đang nở rộ.

Tin đồn không mong đợi: Sắp có máy tính bảng chạy Chrome OS

Hãy cứ để đơn giản là: Android dành cho máy tính bảng, Chrome dành cho laptop. Hầu hết những người đã từng sử dụng Chromebook - một trong những netbook chạy hệ điều hành Chrome OS của Google - đều nhận ra rằng giao diện người dùng (UI) này thích hợp nhất cho bàn phím và bàn di chuột (touchpad) chứ không phải cho màn hình cảm ứng.

Thêm vào đó, các tin đồn liên tục cho rằng Google cũng đang phát triển một phiên bản Chrome OS có chỉnh sửa cho máy tính bảng. Trong khi Android đang dần khắc phục những nhược điểm ban đầu, trở thành hệ điều hành hấp dẫn dành cho máy tính bảng, một sản phẩm máy tính bảng chạy hệ điều hành Chrome chỉ làm cho khách hàng bối rối và làm rối tung chiến lược máy tính bảng Android của Google.

Tin đồn tốt lành: Smartphone Droid Bionic ra mắt đầu tháng 8

Sau khi được công bố tại CES 2011 từ tháng 1 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, Droid Bionic lỡ hẹn ra mắt ban đầu vào tháng 06/2011. Các thông tin gần đây, trong đó có một bài quảng cáo trên Best Buy, thông báo mẫu điện thoại này cuối cùng cũng ra mắt vào ngày 04/08.

Cớ sao Droid Bionic – điện thoại LTE chạy hệ điều hành Android và có màn hình 4.3-inch qHD, trang bị vi xử lý lõi kép – lại biến mất sau CES? Có lẽ Bionic được đưa trở lại phòng thí nghiệm để trở nên tốt hơn, mạnh hơn và nhanh hơn.

Tin đồn khó xảy ra: iPad 3 có màn hình 3D

Những tin đồn về iPad không bao giờ chấm dứt. Hầu hết các dự đoán hiện tại đều xoay quanh hai sản phẩm iPad 3 hoặc iPad 2 được cho là sẽ ra mắt vào mùa thu tới. Cả hai sản phẩm này đều có vẻ sẽ hấp dẫn hơn với màn hình cải tiến. Tuy nhiên, xuất hiện tin đồn kì quặc cho rằng iPad 3 sẽ có màn hình 3D, và các xưởng làm phim lớn ở Hollywood đang tăng tốc làm việc để cung cấp nội dung cho sản phẩm máy tính bảng này. Điều này khó xảy ra, vì các loại điện thoại cũng như máy tính bảng 3D hiện có đang thi nhau “khoe dáng”. Khả năng dễ xảy ra hơn hết là Apple sẽ kiên nhẫn “nghe ngóng” trước khi ra tay hành động.

Tin đồn tốt lành: PlayStation 4 có khả năng giống Kinect của Microsoft

Theo thời báo Digitimes, Sony dự định ra mắt PlayStation 4 vào năm 2012, và máy chơi game sẽ có khả năng điều khiển bằng cơ thể giống Kinect của Microsoft. PlayStation 3 mới đồng hành cùng chúng ta được 5 năm, một “vòng đời” ngắn cho một máy chơi game tại nhà, nhưng thiết bị này đã ngày càng trở nên lỗi thời.

Tin đồn không mong đợi: Máy chơi game Will của Nintendo sẽ tăng giá

Máy chơi game Will của Nintendo đã từng là quả “bom tấn” với tính năng cảm ứng chuyển động cho phép người chơi điều khiển bằng chính cử động của cơ thể, cộng thêm giá cả phải chăng so với các đối thủ cạnh tranh như Sony PlayStation và Microsoft Xbox. Chủ tịch Nintendo cho biết thế hệ Wii tiếp theo – Will U – với cải tiến mới, sẽ đắt hơn thế hệ cũ. Nếu Nintendo muốn thu hút số lượng khách hàng tương tự vẫn dành ưu ái cho Will, công ty sẽ phải ra giá Will U không quá 300 USD.

Tin đồn tốt lành: Windows 8 ra mắt sớm hơn dự kiến

Khi nào Windows 8 sẽ ra mắt? Tin đồn mới đây cho rằng ngày đó sẽ rơi vào tháng 04/2012, sớm hơn kế hoạch vài tháng. Windows 8 được thiết kế để chạy trên máy tính bảng và PC. Nhà phân tích Harry McCracken của Technologizer đã chỉ ra rằng, Microsoft có lý do để nhanh chóng công bố hệ điều hành mới. Với Windows 8, Microsoft sẽ đẩy mạnh tấn công thị trường máy tính bảng.

Tin đồn khó xảy ra: iPad 3 xuất hiện mùa thu tới

Các tin đồn không ngừng xuất hiện về việc iPad 3 sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay. Sản phẩm theo tin đồn có độ phân giải cao hơn sẽ cùng song hành trên thị trường với iPad 2, nhưng hướng với doanh nghiệp hoặc các khách hàng cao cấp khác. Tuy nhiên, có lẽ iPad sẽ không xuất hiện trước năm 2012. Apple đang chiếm lĩnh ngành kinh doanh máy tính bảng, và hãng này không có lý do gì để vội vàng tung mẫu mới ra thị trường.

