Dưới đây là những dự đoán sai lầm nổi tiếng nhất trong lịch sử công nghệ.

iPhone không có cơ hội

Vào năm 2007, thế giới thiết bị di động trở nên sôi động khi iPhone ra mắt, nó là sự kết hợp giữa một iPod màn hình lớn và một trình duyệt chính thức cùng màn hình cảm ứng đa điểm. Steve Jobs cho rằng iPhone đã vượt lên trước 5 năm so với những điện thoại khác, tuy nhiên người đứng đầu Microsoft lại không nghĩ vậy.

Steve Ballmer đã trả lời phỏng vấn với tờ USA Today rằng “không có cơ hội nào cho iPhone” và ông cho rằng mức giá quá cao 499 USD sẽ làm cho iPhone thất bại. Tuy nhiên đến nay, iPhone đã phát triển không ngừng và chiếm tới 42% thị phần điện thoại thông minh ở Mỹ, 13.1% thị phần smartphone trên toàn thế giới.

Ai cần một máy tính tại nhà?

Vào năm 1977,Ken Olson, chủ tịch tập đoàn Digital Equipment cho rằng “Chẳng có lý do nào để mỗi cá nhân đều nên sở hữu một chiếc máy tính tại nhà riêng của mình.”Tuy nhiên, như các bạn biết, ông đã hoàn toàn sai lầm.

Sẽ có xe hơi biết bay vào năm 1944!

Có thể nói rằng phi công nổi tiếng này đã dự báo quá sớm. Tháng 7/1924, Eddie Rickenbacker đã viết rằng chúng ta sẽ có những chiếc xe hơi bay trong 20 năm nữa. Nó sẽ là sự kết hợp của thân tàu thủy phi cơ và xe hơi. Rickenbacker cũng nói nó có thể gấp cánh lại khi chạy trên đường.

Mặc dù đã 69 năm trôi qua nhưng đến nay có vẻ như chiếc xe bay mới thành sự thật. Một nhà sản xuất ở Mỹ đã có thể sản xuất những sản phẩm tương tự, bạn có thể đặt trước với giá 279.000 USD và được sản xuất vào năm 2015.

Máy tính bảng sẽ sớm "chết"

Có lẽ ông ấy đang cố gắng biện hộ cho sự thất bại của PlayBook hay có lẽ là quên mất sự có mặt của iPad. Cho dù là lý do gì đi nữa, Thorsten Heins gây lên một làn sóng phản đối dữ dội khi ông nói vớitờ Blooomberg rằng: “Trong 5 năm tới, tôi không nghĩ ra bất kỳ lý do gì để có một máy tính bảng nữa”. Một tháng sau Heins đã trở lại với bình luận của mình, cho rằng “chúng tôi quan tâm đến máy tính bảng, bất cứ nó như thế nào chăng nữa”. Nhưng có lẽ đã quá muộn.

Hiện tại, doanh số máy tính bảng vẫn tiếp tục tăng lên tới142% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý II/2013, 34.6 triệu máy tính bảng Android đã được tung ra thị trường, Apple đã bán ra 14 triệu iPad.

Steve Jobs dự đoán về tương lai của nhạc trực tuyến

Steve Jobs, cố Giám đốc điều hành của Apple đã đúng trong rất nhiều lĩnh vực bao gồm dự đoán về thời kỳ hậu PC và cái chết của Flash. Jobs cũng đã đúng khi ông nói rằng cửa iTunes Music sẽ “đi xuống như một ngã rẽ của ngành công nghiệp âm nhạc”. Vào tháng 2 năm 2013, chỉ còn 25 triệu bài hát được mua từ cửa hàng này. Tuy nhiên, Jobs đã sai về cuộc cách mạng của nhạc số.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone vào năm 2003, Steve Jobs cho biết "Hình thức đăng ký gói nghe nhạc đã phá sản. Tôi nghĩ nếu mọi người có cố hồi sinh nó lại lần nữa thì vẫn sẽ thất bại mà thôi". Dù vậy, các dịch vụ như Spotify hiện nay vẫn được nhiều khách hàng ưa chuộng và chưa có dấu hiệu đi xuống.

Mua sắm trực tuyến sẽ thất bại

Nếu bạn đặt mình trở về những thập niên 70, có thể bạn chắc chắn sẽ hiểu lý do tại sao nhiều người lại nghi ngờ về sự thành công của mua sắm trực tuyến. Bởi theo Tạp chí Time thì “phụ nữ thích ra khỏi nhà để mua sắm và chọn lựa”. Mặc dù hiện nay phụ nữ vẫn thích ra ngoài mua sắm nhưng thực tế chứng minh rằng, mua sắm qua mạng cũng là một kênh được phụ nữ rất ưa chuộng do những lợi ích to lớn nó mang lại.

Theo eMarketer, doanh số của ngành thương mại điện tử đã đạt đỉnh một ngàn tỉ USD tính đến năm 2012 và chỉ trong quý II năm 2013, Amazon đã thu về 15,7 tỷ USD. Dự báo của tạp chí Time đã sai.

Dự đoán sai về thành công của Windows Phone

Vào năm 2011, các công ty tin rằng Microsoft và Nokia hợp tác sẽ tạo một bước đột phá. Cả 3 công ty đều có dự đoán rằng Windows Phone sẽ lật đổ iOS vào năm 2015.

Windows Phone đã thực sự phát triển từ 2.9 đến 4% thị phần ở Mỹ và Nokia Lumia 1020 là smartphone camera tốt nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nền tảng phần mềm vẫn chưa thể vượt lên vị trí thứ 2. Apple vẫn đang rất thành công với hệ điều hành iOS của mình và IDC đã phải đính chính dự báo của mình: “Windows Phone rất có khả năng đứng ở vị trí thứ 3”.

Internet sẽ "sụp đổ"

Dự báo của Robert Metcalfe năm 1995. Robert Metcalfe sinh ngày 7/4/1946 tại Brooklyn, New York, Mỹ. Ông là kỹ sư điện tử và nổi tiếng với tư cách là người đồng sáng chế ra công nghệ mạng Ethernet, và là người phát minh ra định luật Metcalfe. Ông cũng là giám đốc sáng tạo tại Đại học Texas, Austin.

Vào năm 1995, ông dự đoán rằng mạng Internet sẽ sụp đổ do các lỗi nghiêm trọng và hứa sẽ ăn những tờ giấy viết lời hứa đó nếu mình đoán sai. Những dự đoán ông thực sự đã sai. Tại hội nghị quốc tế WWW lần thứ 6, trong bài phát biểu của mình, ông đã cho phần bài báo viết về sự sụp đổ của Internet vào máy xay sinh tố rồi uống nó để chứng minh mình không nuốt lời hứa.

HP đứng đầu thị trường máy tính bảng

HP đã khá lạc quan khi mua lại webOS từ Palm với giá 1.2 tỷ USD trong năm 2010, đó là nền tảng trụ cột cho chiến lược các sản phẩm di động của HP và họ đã bắt đầu với TouchPad. Sự tự tin đã vượt quá khi Eric Cador, phó chủ tịch Hệ thống HP ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi nói rằng HP sẽ thành công và đứng đầu trong thị trường máy tính bảng.

Tuy nhiên, HP đã phải ngừng TouchPad chỉ sau 7 tuần khi tung máy tính bảng này ra thị trường. Cả phần cứng lẫn hệ điều hành webOS đã đều bị công ty này khai tử.

Theo Thúy Nga (VnMedia, laptopmag)