WeCode 2016 nằm trong chuỗi sự kiện Hội trại công nghệ số (Digital Campus) do Hiệp hội Y.O.U (Youth On Unity) tổ chức, là cuộc thi lập trình quốc tế giữa các nhóm học sinh đại diện cho các trường Tiểu học, THCS tại các nước trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Philippines.





Chủ đề của cuộc thi năm nay là “Phương tiện công cộng” (Public Transport). Các học sinh của Học viện Teky với độ tuổi từ 7-10 tuổi sẽ tham gia với hai hạng mục là Story Programming và Game Programming.

Theo đó, thí sinh cần thiết kế chương trình có độ dài yêu cầu tối thiểu là 30 giây và kích thước lớn nhất là 40 MB, dựa trên ý tưởng của riêng các em về việc làm sao để phát huy vai trò của giao thông công cộng, những lợi ích cũng như giải pháp để cải thiện vấn đề giao thông hiện tại.

Ba giải thưởng cao nhất cuộc thi có giá trị lên tới 500 USD cùng với Giấy chứng nhận của BTC.





Học viện công nghệ & lập trình cho trẻ em - Teky Academy (viết tắt là Teky), được thành lập với sứ mệnh giúp hàng triệu trẻ em Đông Nam Á phát triển tư duy logic, tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào cuộc sống thông qua việc học lập trình.





TIỂU MINH