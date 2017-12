1. Xóa lịch sử tìm kiếm trên Facebook

Mặc định, Facebook sẽ lưu lại toàn bộ từ khóa, nội dung bạn vừa tìm kiếm trước đó. Do vậy, nếu muốn bảo mật thông tin, người dùng có thể truy cập vào trang Facebook cá nhân và chọn View Activity Log (nhật kí hoạt động). Sau đó tìm đến tùy chọn Search trong menu bên trái (nằm phía dưới mục Photos, Likes và Comments).

Để xóa hoàn toàn những nội dung vừa tìm kiếm, bạn chỉ cần nhấn vào nút Edit (chỉnh sửa) ở góc phải và chọn Delete (xóa).





Xem thêm: Cách chặn quảng cáo phiền phức trên Facebook - Facebook hiện đang là nền tảng mạng xã hội lớn nhất hiện nay với hơn 2 tỉ người dùng hằng tháng, cho phép bạn nhắn tin, trao đổi, bán hàng và chia sẻ những nội dung yêu thích.

2. Xem hình ảnh bạn bè vừa nhấn Like

Nhờ tính năng Graph Search, bạn có thể xem lại được những hình ảnh mà bạn bè hoặc người yêu vừa nhấn Like trước đó. Để bắt đầu, người dùng chỉ cần gõ “photos liked by <tên bạn bè>” vào khung tìm kiếm rồi nhấn Enter. Ngay khi hoàn tất, Facebook sẽ tự động hiển thị toàn bộ hình ảnh mà người đó vừa nhấn Like.

Ngược lại, nếu muốn xem những hình ảnh mà bạn bè đã ẩn khỏi Timelines, bạn chỉ cần sử dụng câu lệnh “photos of <tên bạn bè>”. Sau đó, bạn có thể lọc kết quả theo vị trí, thời gian… hoặc nhấn See more để xem toàn bộ.





3. Hủy các yêu cầu kết bạn trước đó

Nếu muốn hủy những yêu cầu kết bạn đã gửi đi trước đó, bạn hãy nhấp vào biểu tượng kết bạn ở bên cạnh nút Home và chọn See all (xem tất cả) > View Sent Requests (xem lời mời đã gửi) Sau đó, rê chuột lên tùy chọn Friend Request Sent (đã gửi lời mời kết bạn) > Cancel Request (hủy lời mời).





4. Truy cập hộp thư bí mật

Sau nhiều lần cập nhật, Facebook đã chuyển toàn bộ tin nhắn rác hoặc tin nhắn từ những người chưa kết bạn vào thư mục Other. Điều này khiến người dùng thường bỏ lỡ một số tin nhắn quan trọng từ bạn bè hoặc đối tác…

Để truy cập vào hộp thư bí mật trên smartphone, bạn hãy mở ứng dụng Messenger, chọn Settings (cài đặt) > People > Message Requests (tin nhắn đang chờ) > See filtered requests (xem tin nhắn đang chờ). Nếu đang sử dụng máy tính, người dùng chỉ cần kích vào biểu tượng trò chuyện, nhấn See All (xem tất cả) > Message Requests (tin nhắn đang chờ) ở góc trên bên trái, hoặc nhấn More và chọn Filtered.





5. Chơi game trên Messenger

Ngoài việc hỗ trợ nhắn tin, Facebook Messenger còn cung cấp một số trò chơi đơn giản ngay bên trong ứng dụng, đơn cử như cờ vua (@fbchess play), bóng rổ, tâng bóng… Để chơi bóng rổ, bạn chỉ cần gửi biểu tượng bóng rổ cho bạn bè thông qua tin nhắn, sau đó nhấp vào biểu tượng trái bóng để bắt đầu. Tương tự cho trò chơi tâng bóng.





6. Tải về toàn bộ dữ liệu cá nhân trên Facebook

Để tránh mất mát thông tin, bạn hãy cố gắng tạo thói quen tải toàn bộ dữ liệu cá nhân trên Facebook sau một khoảng thời gian nhất định. Thông tin trên bao gồm nội dung các status, địa chỉ IP, những quảng cáo mà bạn đã nhấp vào…

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://www.facebook.com/settings, nhấp vào tùy chọn Download a copy > Start My Archive và làm theo các bước hướng dẫn. Khi hoàn tất, người dùng có thể dễ dàng xem lại nội thông qua các file html.





7. Đăng nhập Facebook mà không cần mật khẩu



Nếu muốn tiết kiệm thời gian, bạn có thể thiết lập Passcode để đăng nhập Facebook nhanh hơn thay vì phải gõ toàn bộ mật khẩu. Để kích hoạt tính năng này, bạn hãy mở ứng dụng Facebook, chạm vào mục More (thêm) > Log Out để đăng xuất.

Tiếp theo, tại màn hình đăng nhập, bạn nhấp vào biểu tượng bánh xe răng cưa, chọn Add passcode và đặt mật khẩu gồm 4 con số. Sau này, người dùng chỉ cần nhấp vào ảnh đại diện của tài khoản cần sử dụng và nhập Passcode tương ứng.





Hy vọng với những mẹo nhỏ mà Kynguyenso.plo.vn vừa giới thiệu bên trên, bạn đọc có thể làm chủ Facebook tốt hơn.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Xem thêm: Cách tìm lại mật khẩu Facebook - Nếu đang sử dụng Google Chrome trên máy tính hoặc smartphone, trình duyệt sẽ tự động lưu và đồng bộ hóa dữ liệu (tên đăng nhập, mật khẩu) trên tất cả thiết bị.

MINH HOÀNG