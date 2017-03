Hướng dẫn phẫu thuật qua tin nhắn.

Bác sĩ David Nott và thiếu niên J. Ảnh: BBC.

Năm 2008, cậu bé tên J ở Congo buộc phải cắt bỏ cánh tay bị hoại tử nếu không sẽ chỉ sống được vài ngày. Bác sĩ huyết học người Anh David Nott, công tác tại London nhưng đang tham gia chương trình tình nguyện Bác sĩ không biên giới (Doctors Without Borders) ở châu Phi, quyết định cứu cậu nhưng không biết làm sao để tháo khớp giữa tay và bả vai. Ông liền gửi tin nhắn SMS cho đồng nghiệp Meirion Thomas đang sống ở Anh. Thomas gần như trả lời ngay lập tức, mô tả 10 bước cụ thể để Nott tiến hành theo. Theo CNN, cậu bé J đã được cứu sống sau 3 tiếng phẫu thuật.

Xe tải của Nicholas Sparks. Ảnh: AP.

Trang Dailymail kể chuyện hồi tháng 8/2009, một xe tải đã va chạm với một xe hơi trước khi đâm đầu xuống bể bơi ở Oxford (Anh) chỉ vì tài xế Nicholas Sparks, 25 tuổi, vừa soạn tin nhắn vừa nói chuyện qua điện thoại với một người khác. Chiếc xe hơi lao vào một ngôi nhà, làm hỏng điều hòa và ống dẫn gas. Sparks bị phạt vì lái xe vô trách nhiệm.

Tác giả Hannu Luntiala và tiểu thuyết The Last Message. Ảnh: AP.

Cuốn The Last Message (Thông điệp cuối cùng), xuất bản năm 2007, kể về một nhà điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Phần Lan từ chức và đi du lịch khắp châu Âu và Ấn Độ. Ông duy trì liên lạc với bạn bè và người thân chỉ qua tin nhắn. Trang AP cho biết khoảng 1.000 thông điệp, chứa đầy lỗi chính tả, các từ viết tắt, tiếng lóng và ngôn ngữ chat thông dụng, đã được liệt kê theo thời gian qua 332 trang tiểu thuyết của tác giả Hannu Luntiala

Kỷ lục nhắn tin 182.689 SMS/tháng.

Theo trang EnGadget, Deepak Sharma, người Ấn Độ, đã được ghi vào cuốn Kỷ lục Guinness từ năm 2005 khi gửi tới 182.689 tin nhắn chỉ trong một tháng, tức trung bình 6.100 SMS mỗi ngày, 253 SMS mỗi giờ, 4,2 SMS/phút hoặc mỗi tin nhắn được soạn chỉ trong 14 giây. Hóa đơn mà Sharma nhận được dài tới 1.411 trang nhưng người này trước đó đã đăng ký gói cước không giới hạn số SMS.

Nick Andes và Doug Klinger. Ảnh: Oddee.

Trang công nghệ Gizmodo cho biết vào tháng 4/2009, Nick Andes, 29 tuổi và Doug Klinger, 30 tuổi muốn vượt mốc 182.689 tin nhắn của Deepak Sharma nên đã nhắn tin cho nhau hơn 217.000 SMS trong 1 tháng và phải thanh toán số tiền lên tới 26.000 USD. Suốt tháng đó, điện thoại của 2 người bận tới mức vợ của Andes không thể gọi điện cho anh. Tập hóa đơn quá dày và hãng viễn thông AT&T phải mất 27,5 USD để chuyển tới Andes.

Theo trang World Amazing Records, công ty Samsung Mobile ở Mỹ tập hợp 10 "phi công" dù lượn tham gia cuộc thi lập kỷ lục nhắn tin nhanh nhất khi đang bay trên trời. Nhóm chuyên gia chỉ có 1 phút để soạn tin đúng chính tả sau khi nhảy từ máy bay ở độ cao 3,7 km, sau đó họ sẽ phải bung dù và hạ cánh.

Không khí giá lạnh ở Los Angeles cũng ảnh hưởng đến thành tích và một số người còn không thể bấm nổi một từ nào trong đề bài "The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human" (Cá Piranha răng nhọn thuộc họ Serrasalmus và Pygocentrus là loài cá nước ngọt hung dữ nhất thế giới. Trên thực tế, chúng hiếm khi tấn công con người). Thành viên Barry Chase nhắn được SMS dài nhất là "The razor-toothed piranha of m".

Tuần trước, trang Gawker TV chia sẻ đoạn clip trong đó một cô gái đã ngã nhào xuống nước vì mải nhắn tin mà không chịu nhìn đường. Toàn bộ sự cố này được camera an ninh ở một trung tâm giải trí và mua sắm ở Mỹ ghi lại.

Theo Châu An (VNE)