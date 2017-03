Đó là các trang web zing.vn hạng 155, nhaccuatui.com (hạng 471 với 6,8 triệu người dùng), vnexpress.net (hạng 502 với 6,7 triệu người dùng), dantri.com.vn (hạng 574 với 6,1 triệu người dùng), vietbao.vn (hạng 689 với 5,1 triệu người dùng) và vatgia.com (hạng 852 với 4,6 triệu người dùng).

Tốc độ tăng hạng nhanh nhất thuộc về nhaccuatui.com (tăng 125 hạng so với tháng 4), tiếp theo là vnexpress.net (tăng 95 hạng) và vietbao.vn (tăng 94 hạng). Zing.vn tuy chỉ tăng 35 hạng so với tháng trước, nhưng vẫn đang là trang web Việt Nam duy nhất có khoảng cách khá xa so với các trang web Việt Nam còn lại, cách biệt trang web về nhì là nhaccuatui.com tới 316 hạng và 8,2 triệu người dùng. Như vậy, trong 2 tháng liên tiếp, Zing.vn vẫn dẫn đầu các trang web Việt Nam trong bảng xếp hạng top 1.000 website thế giới.

Dựa trên tiêu chí đánh giá về lượng người dùng, lượt trang xem và độ phủ thông tin, bắt đầu từ tháng 4-2010, GAP đã chính thức công bố và cập nhật hàng tháng bảng xếp hạng các website hàng đầu thế giới.

Độc giả quan tâm có thể xem danh sách đầy đủ top 1.000 website lớn nhất thế giới tại đây.

Theo T.Hằng (ICTnews)