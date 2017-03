Apple sẽ công bố ít nhất là một mẫu iPhone mới trong năm nay và dựa trên những đồn đoán không dứt về sản phẩm, màn hình được phóng to là một tính năng chắc chắn góp mặt.

Nhưng còn gì nữa? Ngoại trừ cảm biến vân tay được tích hợp vào nút Home ở iPhone 5S, Apple không cho thấy một phát minh mới mẻ đúng nghĩa nào trong vài năm gần đây. Trong khi đó, làn sóng smartphone mới nhất từ Google, HTC, Motorola và Samsung đua nhau trang bị những tính năng mới sành điệu như điều khiển bằng giọng nói Google Now, vỏ máy chống nước, chế độ trẻ em...

Tất cả những tính năng này đều có sức hấp dẫn riêng và các fan của Apple đang rất hy vọng với iPhone 6, Apple sẽ dành tặng cho họ nhiều bất ngờ, bởi suy cho cùng, đã lâu lắm rồi tín đồ Táo khuyết không được trải nghiệm cái cảm giác "mình có mà người khác thì không".

Để chấm dứt cảnh bị tụt hậu so với đối thủ Android ở một số phương diện, Apple cần làm 6 việc dưới đây sớm nhất có thể:

1. Lựa chọn bàn phím

So với bàn phím có thể nhận dạng được cử động của Google thì bàn phím Apple thực sự rất tệ (đó là chưa nói đến bàn phím của các bên thứ ba như Nuance Swype Keyboard).

Rõ ràng, với đa số người dùng, "vẽ" một từ sẽ dễ và nhanh hơn so với việc kỳ cạch gõ từng ký tự một. Ta có thể hiểu được vì sao Apple không cho phép bàn phím của bên thứ 3 được tương thích với iPhone nhưng cũng có sao nếu họ tự tích hợp bàn phím gesture vào hệ điều hành iOS mới? Hãy cho người dùng quyền lựa chọn, Apple!

2. Thêm nhiều điều khiển camera

8 MP là đủ - iPhone không cần phải tăng chấm thêm nữa vì chất lượng chụp ảnh của nó đã rất tốt. Nói cách khác, iPhone 6 không cần thêm megapixel nữa, bởi với smartphone, nhiều chấm chưa chắc đã chụp ảnh đẹp hơn.

Thay vào đó, Apple cần mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn về chế độ chụp và chỉnh sửa ảnh thì hơn. Ngoài chế độ HDR và khóa AE/AF, iOS gần như không có bất cứ tính năng điều khiển camera nào cả. Bạn không thể chỉnh trắng hay độ phơi sáng bằng tay. Bạn cũng không thể khóa AE/AF độc lập với tiêu cự. Không có chế độ chụp hình tối ưu trong điều kiện thiếu sáng hoặc chụp ảnh thể thao. Và cuối cùng, chụp ảnh hẹn giờ cũng thiếu nốt. Apple có thể dễ dàng bổ sung những tính năng này với iOS 8.

3. Nhận dạng giọng nói offline

Một trong những tính năng tuyệt vời nhưng ít được chú ý của iOS là soạn chính tả bằng giọng nói. Tại bất cứ nơi nào có màn hình xuất hiện, bạn cũng có thể chạm vào biểu tượng microphone, nói vài từ và máy sẽ chuyển ngữ thành văn bản cho bạn. Chỉ có một vấn đề: Tính năng này, và cả trợ lý ảo Siri nữa, không thể hoạt động offline. Ngay cả những câu lệnh "nội bộ" như nhắc nhớ người dùng cũng đòi hỏi phải có kết nối Internet. Trong khi đó, hệ thống nhận dạng giọng nói của Android vẫn chạy ngon dù bạn có kết nối mạng hay không.

4. Mở rộng các tính năng sinh trắc học

Chắc chắn tính năng cảm biến vân tay sẽ tiếp tục xuất hiện ở iPhone 6. Đây là một tính năng rất hữu dụng, nhất là khi bạn cần mua hàng trên App Store, nhưng rõ ràng là Apple chưa khai thác nó đủ sâu.

Khi mà bảo mật bằng mật khẩu đã trở nên quá đơn giản, những nguy cơ như Heartbleed đe dọa hàng triệu smartphone thì bảo mật sinh trắc học càng trở nên quan trọng. Kể cả khi cơ sở dữ liệu mật khẩu đã lọt vào tay hacker thì chúng vẫn phải cần ID vân tay của bạn để mua hàng trên Amazon hay đăng nhập vào Evernote.... Touch ID của Apple có thể giúp biến viễn cảnh này thành hiện thực, miễn là Apple chấp nhận cho các ứng dụng thứ ba được khai thác tính năng này.

5. Sử dụng điện thông minh hơn

Ai cũng nói họ thích pin to hơn, nhưng nhu cầu thực sự của họ là thời lượng pin lâu hơn. Chính vì thế, thay vì phóng to cục pin, Apple nên tập trung hơn vào quản lý năng lượng theo cách mà Windows từng làm. Sao không đưa các chế độ sử dụng pin khác nhau để phản ánh các hoạt động khác nhau? Những ứng dụng không đòi hỏi nhiều sức mạnh xử lý như email, nghe nhạc hẳn phải tiêu tốn pin ít hơn so với các ứng dụng như chơi game hay video.

Và liệu iPhone có thể chuyển sang chế độ siêu tiết kiệm điện vào ban đêm hay không? Ghi nhớ thói quen sử dụng của bạn để biết được khi nào thì nên đánh thức vi xử lý, khi nào cho phép nó nghỉ ngơi? Rõ ràng, còn rất nhiều đất để iOS trở nên thông minh hơn.

6. Chống nước

Nhiều người dùng sẽ mong iPhone mới có bộ nhớ lớn hơn, tích hợp NFC hoặc điều khiển từ xa qua cổng hồng ngoại giống các đối thủ, nhưng thực ra, chống nước và chống bụi mới là tính năng họ dùng nhiều nhất.

Hãy tưởng tượng, một chiếc iPhone có thể sống sót sau khi chẳng may rớt xuống bồn rửa mặt, bị quay trong máy giặt hoặc ngâm trong bể bơi - đó chẳng phải là điều tuyệt vời nhất hay sao?

Theo Y Lam (VNN)