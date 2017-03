Sự kiện MWC 2015 đã dần đi đến hồi kết, đến lúc này sự quan tâm của người dùng không phải là “siêu phẩm” nào sắp ra mắt nữa, mà chính là màn “đấu súng” giữa các thiết bị đỉnh cao mới được giới thiệu gần đây. Không đâu xa lạ, đó chính là 3 chiếc Smartphone cực kì mạnh mẽ đến từ hai “ông lớn” trong ngành công nghiệp này, HTC One M9 của HTC và hai chiếc Galaxy S6, S6 Edge của Samsung. Dù được giới thiệu bởi Samsung như hai thiết bị độc lập S6 và S6 Edge, bài viết chỉ xem hai sản phẩm trên như một đời máy được sản xuất, vì sự khác biệt của cả hai gần như là không có (Tất nhiên sự khác biệt lớn nhất nằm ở thiết kế của S6 Edge, khung viền màn hình được bo cong về 2 phía).

Điều thú vị nhất của những bài so sánh giữa các “siêu phẩm” là được thấy những gì tinh túy nhất mà các nhà sản xuất đã dày công tạo nên, những khía cạnh tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại ẩn chứa cả một quá trình lao động trí óc và công sức của cả một đội ngũ nhân viên, và thú vị nhất, tất nhiên là “chiêu bài” mà các “tay lão luyện” chỉ tung ra vào phút cuối cùng. Trong bài viết so sánh này, chúng ta hãy bắt đầu với: “Những đặc trưng chỉ có trên HTC ONE M9”, khiến Fan Samsung chỉ có ngước nhìn!

Camera Ultra Pixel

Nhận ra sự thờ ơ của mọi người về đứa con “Ultra Pixel” của mình trên những dòng One trước, HTC đã quyết định chuyển “hắn” lên làm camera trước, và đặt lính mới, một camera với cảm biến lên tới 20 MP ở sau.Ngay lúc này công nghệ Ultra Pixel đã bắt đầu phát huy tác dụng, với ưu thế bề mặt thu nhận ánh sáng nhiều hơn, giúp ảnh hiển thị rõ hơn vào ban đêm, chụp tự sướng đẹp hơn, cuộc gọi video rõ nét hơn. Vâng, rất nhiều lợi thế, hẳn HTC phải nghĩ ra từ lâu rồi mới phải.

Ultra Pixel quả là lợi thế về khâu chụp thiếu sáng!

Dàn loa “sống” BoomSound

Thứ khiến dòng One của HTC ghi điểm nhất đối với các tín đồ công nghệ, không phải là camera với cảm biến Ultra Pixel ở mặt sau, mà chính là hai dải loa đã trở thành thương hiệu của HTC - BoomSound, ngay tại mặt trước. Đây là một trong những loa Stereo trên điện thoại tốt nhất hiện nay. Tích hợp công nghệ BoomSound giúp âm thanh phát ra to, đầy đặn, đầy uy lực,chắc chắn đây là sản phẩm phải có của bất kì tín đồ yêu âm nhạc nào. Một điểm cộng nữa của HTC One M9 khi so với bạn “đồng trang lứa” Samsung Galaxy S6/S6 Edge.

Thưởng thức âm nhạc bằng chính “dế cưng” của mình.

Flash kép với 2 tone màu

Đèn flash kép 2 tone màu là điều gần như phải có của hầu hết các Smartphone muốn “tấn công” vào thị trường điện thoại chụp ảnh. Dựa trên ý tưởng một cặp đèn flash với một tone màu lạnh và một tone màu ấm, phát sáng cùng lúc khiến chủ thể được chụp có sự cân bằng về màu sắc, ánh sáng tự nhiên hơn, so với kiểu flash cũ vốn chỉ mang một nước ảnh lạnh lạnh đầy khô khan. Cũng khá khó hiểu khi Samsung không mang đèn flash kép lên 2 chiếc điện thoại mới ra của hãng, nhưng chính vì vậy mà HTC One M9 lại ghi thêm một điểm nữa trong mắt Fan hâm mộ rồi!

Đèn flash luôn là “vị cứu tinh” trong những môi trường rất ít ánh sáng!

Bộ nhớ ngoài

Lưu trữ dữ liệu trên di động là một trong những vấn đề đau đầu nhất, vì giới hạn hạn hẹp của không gian lưu trữ trên các thiết bị này. Vì vậy, sự ra đời của thẻ nhớ như một vị “thiên sứ”, giúp người sử dụng không phải quá đau đầu về vấn đề trên. Và HTC One M9 lại tiếp tục vượt qua đối thủ của mình khi hoàn toàn hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD gắn ngoài. Thật sự là một thiệt thòi lớn cho người dùng Galaxy S6/S6 Edge, khi hai sản phẩm trên hoàn toàn nguyên khối và không cho gắn thêm thẻ nhớ mở rộng…

Việc vẫn hỗ trợ gắn thẻ nhớ đã giúp HTC ghi điểm trong mắt người dùng.

Trải nghiệm bộ HTC EYE độc quyền của HTC

HTC rõ ràng muốn nhắm vào thị trường điện thoại chụp ảnh, thông qua việc liên tiếp ra mắt các thiết bị chụp ảnh khác nhau như HTC Desire EYE, camera di động RE và bây giờ chính là EYE Experience (EE) – bộ ứng dụng chuyên dùng cho chụp ảnh trên các dòng Smartphone cao cấp của HTC.EE cung cấp bộ dò tìm khuôn mặt vượt trội về chất lượng lẫn số lượng, lên tới 4 khuôn mặt có thể xuất hiện và được lấy nét trên khung hình cùng một lúc. Hay chức năng Split Capture, nôm na là chức năng chụp hai tấm ảnh cùng một lúc từ cả 2 camera trước và sau. Ngoài ra còn có thêm các chức năng như kích hoạt chụp “tự sướng” bằng giọng nói; hoặc ghép các khuôn mặt lại với nhau để tạo nên một “kiệt tác” (hoặc là một cái gì đó khác biệt!!) của riêng bạn với chức năng Face Fusion.Với rất rất nhiều điều để khám phá với bộ ứng dụng EE này, những ai yêu thích nhiếp ảnh, hay đơn giản chỉ là chụp ảnh bằng “dế yêu” có thể tốn khá khá thời gian để tìm hiểu.

EYE Experience là một bộ ứng dụng đáng giá trên di động.

Và cuối cùng: Radio FM

Nhiều người phải thốt lên rằng: “Bây giờ mà còn nghe radio à?”, nhưng thật ra vẫn có rất nhiều người còn thói quen nghe đài radio, thậm chí nghe trên cả smartphone khi rảnh rỗi. Và HTC tiếp tục mang chức năng cũ nhưng đầy ý nghĩa này lên sản phẩm mới nhất của mình, chiếc HTC One M9. Những ai dùng điện thoại Samsung Galaxy S6 chắc hẳn phải nuối tiếc cho chức năng này lắm (vốn đã bị loại bỏ từ đời Galaxy S4), vì hiện nay vẫn còn rất nhiều chương trình hày trên sóng radio mà, đúng không các bạn?

Đài FM đã vắng mặt trên các sản phẩm của Samsung kể từ chiếc Galaxy S4

Vậy là chúng ta đi đi hết 6 chức năng khác biệt chỉ có trên chiếc HTC One M9 nếu so với người “hàng xóm” Samsung Galaxy S6. Theo bạn, chức nào nào là khác biệt, và tạo nên sự ấn tượng nhất giữa 2 sản phẩm này? Xin hãy bày tỏ ý kiến của mình cho mọi bạn đọc cùng biết ngay tại mục Bình luận bên dưới!

NAM NGUYÊN – Theo Phone Arena