Tập đoàn IBM vừa công bố danh sách “5 sáng tạo quan trọng trong vòng 5 năm tới”(Next Five in Five) thường niên lần thứ năm với những dự báo về khả năng làm thay đổi phương thức làm việc, sinh sống và vui chơi của con người trong vòng 5 năm tới của lĩnh vực công nghệ.

Danh sách “Next Five in Five” căn cứ vào các xu thế thị trường và xã hội được dự báo là sẽ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta, cũng như các công nghệ mới từ các phòng thí nghiệm của IBM trên toàn thế giới có thể hiện thực hóa những sáng tạo này, cụ thể gồm:

Chiếu hình ảnh trong không gian 3 chiều

Trong vòng 5 năm tới, các giao diện 3D - giống như là những gì bạn thấy trong các bộ phim - sẽ cho phép bạn tương tác với các hình ảnh ba chiều của bạn bè theo thời gian thực. Hiện nay phim ảnh và ti-vi đã đang trong quá trình chuyển đổi sang 3D.

Khi mà camera có khả năng chụp, quay video hình ảnh 3D trở nên hoàn thiện hơn với kích thước nhỏ hơn để có thể được đưa vào trong máy điện thoại di động, bạn sẽ có thể tương tác với các bức ảnh, duyệt Web và chat với bạn bè theo những cách thức hoàn toàn mới.

Bạn cũng sẽ có thể thấy được nhiều thông tin khác ngoài hình ảnh bè bạn của mình trong ảnh 3D. Các bức ảnh giờ đây được gán thông tin địa lý, các công nghệ Web có thể đồng bộ thông tin giữa các thiết bị và giao diện máy tính đang trở nên phổ biến hơn.

Pin sẽ “hít thở” không khí để cấp điện

Trong vòng 5 năm tới, những tiến bộ khoa học về công nghệ bóng bán dẫn (transistor) và công nghệ pin sẽ cho phép các thiết bị của bạn hoạt động trong khoảng thời gian dài gấp 10 lần so với hiện nay. Và hấp dẫn hơn nữa, trong một số trường hợp, những chiếc pin sẽ gần như không còn tồn tại trong những thiết bị có kích thước nhỏ.

Con người trở thành “cảm biến biết đi”

Để bảo vệ hành tinh, bạn không nhất thiết phải là một nhà khoa học. Dù bạn không phải là một nhà vật lý đi nữa, thì bạn vẫn là một “cảm biến biết đi”. Trong vòng 5 năm tới, các cảm biến trong những chiếc máy điện thoại, xe ô tô, ví tiền và thậm chí là cả các “tweet” trên twitter sẽ thu thập những dữ liệu có thể cung cấp cho các nhà khoa học những thông tin theo thời gian thực về môi trường của bạn. Bạn sẽ có thể đóng góp dữ liệu này để chiến đấu chống lại hiện tượng ấm lên trên toàn cầu, bảo tồn những loài động vật gặp nguy cơ hoặc theo dõi những thực vật hoặc động vật xâm lấn đe dọa các hệ sinh thái trên toàn thế giới.

Việc đi lại sẽ được cá nhân hóa

Hãy hình dung khi việc đi lại của bạn không còn gặp phải những vấn đề bất cập như đường cao tốc bị ùn tắc, những ga tàu điện ngầm đông nghẹt và bạn sẽ không phải lo lắng về việc đi làm muộn nữa.

Sử dụng các mô hình toán học mới và các công nghệ phân tích mang tính dự báo của IBM, các nhà nghiên cứu sẽ phân tích và kết hợp nhiều tình huống có thể ảnh hưởng tới người tham gia giao thông để khuyến nghị tuyến đường tối ưu cho hoạt động đi lại hàng ngày, bao gồm rất nhiều yếu tố, như thông tin tai nạn giao thông xảy ra, địa điểm của người tham gia giao thông, các công trường hiện tại và sắp diễn ra, những ngày đi lại nhiều nhất trong tuần, giờ bắt đầu làm việc dự kiến, các sự kiện tại địa phương có thể ảnh hưởng tới giao thông, những lựa chọn đi lại thay thế như tàu hỏa hoặc tàu thủy, việc còn/hết các chỗ đỗ xe và tình hình thời tiết.

Các trung tâm dữ liệu sẽ cung cấp năng lượng cho thành phố

Những sáng tạo về máy tính và trung tâm dữ liệu đang hỗ trợ việc tận dụng năng lượng mà chúng tỏa ra cho những việc như sưởi ấm các tòa nhà vào mùa đông hay chạy máy điều hòa không khí vào mùa hè. Bạn có thể hình dung việc năng lượng được cấp cho các trung tâm dữ liệu sau đó lại được tái sử dụng cho các hoạt động của thành phố.

Có tới 50% năng lượng tiêu thụ bởi một trung tâm dữ liệu hiện nay được dùng vào việc điều hòa không khí. Hầu hết nhiệt năng sau đó bị lãng phí bởi vì nó chỉ được đơn thuần xả ra không khí. Với những công nghệ mới, như là các hệ thống làm mát bằng nước ngay trên mạch tích hợp (on-chip) đầy sáng tạo do IBM phát triển, nhiệt năng từ những bộ xử lý máy tính có thể được tái sử dụng một cách hiệu quả để cung cấp nước nóng cho các văn phòng hoặc tòa nhà.

Theo P.L (ICTnews / IBM)