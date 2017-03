Mark Zuckerberg là một trong những tỷ phú trẻ nhất thế giới hiện nay và hơn một tỷ người dùng Facebook có thể chịu ảnh hưởng từ những quyết định của Mark.

Tất nhiên, Mark không điều hành Facebook một mình nhưng anh là người xây dựng nền văn hóa của công ty và tác động lên đội ngũ lãnh đạo. Theo Ekaterina Walter- tác giả của cuốn sách "Think Like Zuck: The Five Business Secrets of Facebook's Improbably Brilliant CEO Mark Zuckerberg (tạm dịch: Suy nghĩ như Zuck: Năm bí mật kinh doanh khó tin của CEO Facebook Mark Zuckerberg)", những doanh nhân như Zuckerberg sử dụng 5 yếu tố chính để tạo lên công ty của họ: Mục đích, Niềm đam mê, Sản phẩm, Con người và Mối quan hệ với đối tác. Walter đã phỏng vấn rất nhiều nhân viên cũng như quản lý của Facebook để tìm hiểu những suy nghĩ dẫn đến thành công của Mark Zuckerberg.

Walter nói: "Tầm nhìn của mỗi doanh nhân là riêng biệt và độc nhất. Niềm đam mê của Zuck đã tiếp thêm 'nhiên liệu' cho mục tiêu của anh ấy, và dựa trên niềm đam mê này Zuck biết chính xác anh ấy muốn mình ở vị trí nào. Mục tiêu của anh ấy là 'Làm thế nào để thế giới có thể kết nối với nhau dễ dàng hơn và cung cấp sự minh bạch rõ ràng nhất?'.

Mục đích là trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh. Nếu bạn không biết những điều mà bạn muốn đạt được, công việc kinh doanh của bạn sẽ khó lòng thành công. Zuck biết được mục đích của anh ấy với những áp lực từ bên ngoài, và định ra được chiến lược dài hạn rõ ràng. Mục đích là khởi nguồn để sau này xây dựng những sản phẩm phù hợp với người dùng sản phẩm đó. Nhưng một mình bạn không thể tạo ra được sản phẩm, bạn cần những người cộng sự đúng đắn, tạo ra một nền văn hóa công ty vững mạnh và hướng mọi người cùng theo đuổi những mục tiêu của bạn. Bạn cũng cần biết cách tạo được những mối quan hệ tốt với nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên...và tất cả những đối tác đó cần ngợi khen kỹ năng cũng như hiểu được những mong muốn của bạn".

(Theo NDHMoney / ICTnews)