Vụ hoảng loạn do thông tin trên Twitter gây ra được Gerardo Buganza – Thư kí nội vụ bang Veracruz, so sánh với hiệu ứng của chương trình phát thanh War of the World của Orson Welles năm 1938.

Gilberto Martinez Vera, 48 tuổi, giáo viên trường tư và Maria de Jesus Bravo Pagola, phát thanh viên, bị buộc tội đưa tin sai lệch về các tay súng tấn công các trường học tại thành phố đông nam của Veracruz.

Hậu quả của cơn hoảng loạn là hàng chục xe hơi đã gặp tai nạn sau khi bố mẹ các học sinh vội vã cứu con mình từ trường và đường dây điện thoại khẩn cấp tắc nghẽn nghiêm trọng.

Gerardo Buganza, Thư kí nội vụ bang Veracruz, đã so sánh vụ việc này với vụ hoảng loạn do Orson Welles gây ra với chương trình phát thanh War of the Worlds năm 1938, khiến nhiều người tin rằng trái đất đang bị xâm lấn bởi người sao Hỏa.

“Đã có 26 vụ tai nạn xe hơi, hoặc mọi người bỏ xe lại ngay giữa đường và chạy đi cứu những đứa trẻ của mình, bởi họ nghĩ những điều tồi tệ đang xảy ra tại trường các con”, Buganza nói.

Đường dây điện thoại hoàn toàn sụp đổ vì mọi người đều cảm thấy kinh hãi, chính là hậu quả lớn nhất cho tới nay tới từ việc sử dụng Twitter để kích động bạo lực và hỗn loạn.

Công tố viên cáo buộc Vera đã đăng nhiều tin nhắn lên Twitter, với nội dung các tay súng đang bắt cóc học sinh. Trong một tin nhắn, hắn viết: “Em dâu tôi vừa gọi điện, chúng đã bắt cóc 5 học sinh khỏi trường”.

Pagola, người tự nhận là “Kẻ khủng bố Twit” trên Facebook, bị bắt do lan truyền các tin đồn bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội. Luật sư bào chữa của hai bị cáo lập luận cả hai đã lặp lại những tin đồn họ đọc được trên Internet.

Thông qua luật sư, Pagola nói: “Làm thế nào họ có thể làm điều này với tôi chỉ vì một tin nhắn đăng lại? Ý tôi là, nó chỉ là 140 kí tự. Thật không hợp lí.”

Tổ chức Ân xá cho biết: “Sự không an toàn tạo ra bầu không khí lo ngại khiến những tin đồn được lưu thông trên mạng xã hội như một phần nỗ lực của mọi người nhằm bảo vệ chính mình, do đó, có rất ít thông tin đáng tin cậy.”

Raul Trejo, chuyên gia truyền thông Mexico, cho biết hành động của Vera và Pagola là “hành vi sử dụng Twitter khinh suất”.

Theo Du Lam (ICTnews / The Guardian)