Steve Jobs không chỉ là một doanh nhân, nhà chiến lược và tiếp thị xuất chúng. Ông còn là người có tầm nhìn và sáng tạo, thể hiện qua số bản quyền sản phẩm có tên ông.

Chính vì thế, USPTO muốn tưởng nhớ nhà sáng lập này bằng triển lãm Bản quyền và thương hiệu của Steve Jobs: Nghệ thuật và công nghệ thay đổi thế giới (The patents and Trademarks of Steve Jobs: Art and Technology that Changed the World). Trong đó, 30 chiếc điện thoại iPhone cỡ lớn được xếp cạnh nhau kiểu "duyệt binh" tại văn phòng của USPTO ở Alexandria, Virginia (Mỹ).

Báo The New York Times đã có một thống kê thú vị rằng Steve Jobs là đồng tác giả của hơn 300 bằng sáng chế như về quản lý hộp thư thoại trên thiết bị di động đa chức năng (voicemail), cầu thang bằng kính (tại Apple Store), bộ sạc (power adapter)... Trong khi đó, Bill Gates chỉ có 9 còn hai nhà sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin sở hữu khoảng 12 mẫu.

Theo Châu An - Ảnh: Mashable (VNE)