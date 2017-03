Đầu đuôi câu chuyện



Vụ việc xảy ra từ năm 2006, khi một nhóm sinh viên người Ý tải lên trang web Google Video một đoạn băng quay cảnh chúng đang bắt nạt và đánh đập một bạn học cùng trường. Bộ Nội vụ Ý đã phát hiện ra clip này và gửi công văn phàn nàn sang Google. Không lâu sau đó, đoạn video đã bị gỡ xuống.

Phản ứng từ phía Mỹ là khá gay gắt. Nhiều chuyên gia cho rằng đây sẽ là một "tiền lệ nguy hiểm", đe doạ các nguyên tắc về một nền Internet mở và tự do. Tuy nhiên, công tố viên Alfredo Robledo của Milan lại tỏ ra thoả mãn với phán quyết của toà, một quyết định mà theo ông đã bảo vệ những quyền cơ bản của con người, đặt lợi ích của cá nhân lên trước công việc kinh doanh.

Toà mở phiên xử Google sau khi nhận được đơn khiếu nại từ Vivi Down, một tổ chức chuyên đấu tranh bảo vệ những người bị mắc hội chứng Down. Đoạn video clip nói trên cho thấy một thiếu niên mắc bệnh Down tại Turin đã bị bạn học đánh đập, hành hạ dã man và bị lăng nhục cả về tinh thần.

Bên công tố nhấn mạnh rằng đoạn băng đã được xem hơn 5500 lượt sau 2 tháng online, đứng đầu bảng trong danh sách những video clip "giải trí hấp dẫn nhất" của Google Italy và nhận được hơn 80 lời bình luận các loại. Phía Google phản bác rằng họ không biết đến sự tồn tại của clip và ngay khi được nhà chức trách thông báo, họ đã hành động nhanh chóng để gỡ bỏ nó.

"Nguy cơ vô giới hạn"?

Mặc dù vậy, thẩm phán vẫn quyết định rằng 3 quan chức của Google đã vi phạm luật "bảo vệ quyền riêng tư cá nhân" của Ý. Họ là trưởng nhóm luật sư về riêng tư cá nhân toàn cầu Peter Fleischer, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Luật David Drummond và Giám đốc tài chính đã nghỉ hưu George Reyes. Ba người sẽ nhận bản án 6 tháng tù treo

Bình luận sau phiên toà, Google đã nói họ "sửng sốt" về phán quyết của thẩm phán, và rằng quyết định này "đã tấn công những nguyên tắc cơ bản về tự do, vốn là nền tảng của mạng Internet". Tất nhiên, ba quan chức này chẳng hề có chút vai trò nào trong việc tạo ra hay upload đoạn băng, song theo Toà, họ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp Ý với tư cách những người đứng đầu Google tại nước sở tại.

"Toà cho rằng tôi phải chịu trách nhiệm chính về việc một nhóm thiếu niên tải một đoạn video có nội dung bạo lực lên Google Video. Nếu mọi nhân viên của hãng như tôi đều phải chịu án hình sự kiểu này khi một video clip bất kỳ xuất hiện trên một nền tảng lưu trữ dù chẳng có bất cứ can dự nào, khi đó nguy cơ của chúng tôi đúng là vô giới hạn", ông Fleischer tuyên bố trước báo giới.

Trong khi đó, ông Drummon tỏ ra hết sức phẫn nộ, bởi theo ông, luật của cả EU lẫn Ý đều quy định các ISP như Google không có nghĩa vụ phải giám sát và theo dõi những nội dung mà họ lưu ký. Tại Mỹ, luật Communications Decency 1996 cho phép các ISP "miễn can dự" trong những vụ kiểu này, nhưng tại châu Âu, ISP lại không được hưởng cơ chế bảo vệ đó.

Cứ mỗi phút lại có tới 20 giờ video được tải lên YouTube nói riêng. Điều đó khiến cho việc kiểm soát nội dung là "không thể làm được" và tốt nhất là "không nên nghĩ đến", Google cho biết.

