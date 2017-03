Vòng chung kết diễn ra theo hình thức tấn công/phòng thủ (Attack/Defense). Trong phần lớn thời gian so tài, đội thi của Mỹ (đội PPP) liên tục dẫn đầu. Tuy nhiên, 20 phút trước khi cuộc thi kết thúc, Đài Loan (đội 217) bất ngờ lội ngược dòng soán ngôi số 1 bằng việc giải được bài thi cao điểm nhất, Pwn400.

Cuộc đua từ đây trở nên quyết liệt và gay cấn khi chỉ còn 3 phút hệ thống thi đóng lại, 2 đội đầu bảng là Đài Loan và Canada (đội Samurai) liên tục soán ngôi của nhau. Vào giây chót, ngôi Vàng đã thuộc về Đài Loan với 29.400 điểm. Canada và Mỹ đành chấp nhận những vị trí tiếp theo với số điểm không quá cách biệt 27.700 và 27.600.

Việt Nam có 2 đội lọt vào Vòng chung kết là RoadToRome và BabyPhD nhưng chỉ dừng lại ở các vị trí thứ Tư và thứ Sáu. Diễn biến cuộc thi được tường thuật tại địa chỉ Whitehat.vn.

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Bkav cho biết: “Đây là cuộc thi an ninh an toàn thông tin quy mô toàn cầu đầu tiên do Việt Nam tổ chức. Với vai trò chủ nhà, WhiteHat Grand Prix – Global challenge 2015 là cơ hội để mở rộng hoạt động an ninh mạng của Việt Nam ra toàn thế giới”.

Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin – Bộ TT&TT, ông Nguyễn Huy Dũng chia sẻ: “Cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo các đội thi trên khắp thế giới. Vòng loại có 500 đội tham gia cho thấy sự cạnh tranh rất gay gắt. Đặc biệt, 10 đội tham gia Vòng chung kết có tới 6 đội đang nắm giữ những thứ hạng cao trên bảng xếp hạng các cuộc thi an ninh mạng toàn cầu. Ngoài ra, cuộc thi có sự tham gia của những đội rất mạnh như Mỹ, Canada, Hàn Quốc... Qua đó, tôi thấy chất lượng cũng như ý nghĩa của cuộc thi rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang rất cần thúc đẩy và phát triển nguồn lực trong lĩnh vực an ninh an toàn thông tin”.

TRIỆU MẪN