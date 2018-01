Mặc định, khi kết bạn với một người nào đó trên Facebook, hệ thống sẽ ngay lập tức hiển thị thông báo. Tuy nhiên, nếu ai đó hủy kết bạn thì sẽ không có bất cứ thông tin nào được hiển thị. Vậy làm thế nào để biết được ai đã hủy kết bạn trên Facebook?

1. Unfriend Finder

Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt tiện ích Unfriend Finder tại địa chỉ https://goo.gl/PToqmW, Add to Chrome (thêm vào Chrome) > Add extension (thêm tiện ích), tương thích với Google Chrome, Cốc Cốc, Opera, Yandex... và các trình duyệt sử dụng mã nguồn mở Chromium. Khi hoàn tất, biểu tượng của Unfriend Finder sẽ xuất hiện ở cuối thanh địa chỉ.





Nếu ai đó hủy kết bạn trên Facebook, biểu tượng sẽ chuyển sang màu đỏ, ngược lại, nếu nhận được yêu cầu kết bạn, Unfriend Finder sẽ chuyển sang màu xanh lá. Ngoài ra, tiện ích còn hiển thị thông báo dưới dạng cửa sổ trong trường hợp bạn quá bận rộn và không nhìn vào thanh trạng thái.





Để xem ai là người đã hủy kết bạn Facebook, người dùng chỉ cần nhấp vào biểu tượng Unfriend Finder và chọn Go to Application. Lưu ý, bạn cần phải vô hiệu hóa các tiện ích chặn quảng cáo để ứng dụng có thể hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, Unfriend Finder cũng sẽ hiển thị thông báo nếu bạn bè trên Facebook tạm thời khóa tài khoản.





2. FB (FluffBusting) Purity

FB (FluffBusting) Purity được cung cấp miễn phí tại địa chỉ https://goo.gl/m54AhH, tương thích với Google Chrome, Cốc Cốc, Yandex, Opera... và các trình duyệt sử dụng mã nguồn mở Chromium.





So với tiện ích Unfriend Finder, FB (FluffBusting) Purity cho phép người dùng kiểm tra danh sách những người đã hủy kết bạn ngay trên Facebook (trong mục Explorer (khám phá) ở thanh menu bên trái) mà không cần phải chuyển đến một trang khác. Tuy nhiên, tiện ích sẽ không hiển thị thông báo ngay lập tức khi có ai đó hủy kết bạn, mà sẽ trễ hơn vài phút hoặc nửa tiếng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng FB (FluffBusting) Purity để chặn các ứng dụng, trò chơi phiền toái trên Facebook trong phần thiết lập, đồng thời ngăn chặn các bài viết có chứa từ, cụm từ hoặc thời gian cụ thể bằng cách nhấp vào biểu tượng FBP bên cạnh tên tài khoản Facebook.





3. Who Unfriended Me

Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng Who Unfriended Me cho smartphone tại địa chỉ https://goo.gl/bl6BRF, tương thích với các thiết bị chạy Android 2.3 trở lên. Tiếp theo, bạn cần chấp nhận các điều khoản của chương trình và đăng nhập bằng tài khoản Facebook tương ứng. Kể từ lúc này, Who Unfriended Me sẽ tự động theo dõi sự thay đổi liên quan đến số lượng bạn bè trên Facebook.





Để chủ động kiểm tra, người dùng chỉ cần nhấp vào nút Refresh (biểu tượng mũi tên xoay vòng) ở góc trên bên phải, nếu có thay đổi, ứng dụng sẽ hiển thị cụ thể. Ví dụ như ai đã unfriend (hủy kết bạn), block (chặn), deactivated (khóa Facebook tạm thời) hoặc new friends (bạn mới)...





Khi bấm vào tên một người bất kì, bạn có thể xem trang cá nhân của họ, gửi tin nhắn, xem lịch sử kết bạn trước đó (nếu có) hoặc bỏ qua thông báo cho những lần sau. Trong phần cài đặt ứng dụng, người dùng có thể bật/tắt thông báo liên quan đến việc khi ai đó hủy kết bạn, chặn, khóa tài khoản, trở thành bạn bè... và rất nhiều tính năng khác mà bạn có thể tìm hiểu thêm trong quá trình sử dụng.





Theo thử nghiệm của người viết, Who Unfriended Me hoạt động khá tốt và chính xác, giúp bạn có thể kiểm tra và theo dõi mọi thứ liên quan đến bạn bè trên Facebook.





Hi vọng với 3 mẹo nhỏ mà Kynguyenso.plo.vn vừa giới thiệu bên trên, bạn đọc có thể tự mình kiểm tra danh sách những người vừa hủy kết bạn với mình trên Facebook.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG