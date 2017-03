Tiến sỹ tin học Vasilis Pappas, người nhận được giải thưởng giá trị của Microsoft. (Nguồn: networkworld.com)

Cuộc thi trên, được tổ chức nhân dịp hội nghị các chuyên gia về an ninh tin học Black Hat, đã thưởng 200.000 USD cho tiến sỹ tin học Vasilis Pappas vì những ý tưởng của ông nhằm chống lại những kỹ thuật phổ biến nhất hiện nay của tin tặc.



Theo giám đốc phụ trách các hoạt động chống tin tặc của Microsoft - Mike Reavey, “chúng tôi đã đặt ra một thách thức đối với các nhà nghiên cứu tin học khi yêu cầu họ không xác định và tiết lộ những điểm yếu, nhưng phải chú tâm vào nghiên cứu nhằm giảm bớt những cuộc tấn công vào hệ thống máy tính.”



Ông Matt Thomlinson, một người phụ trách khác về an ninh của Microsoft cho biết, giải thưởng nói trên còn hơn cả một cuộc thi, đó là tương lai của việc phòng vệ tin học nơi cộng đồng đang tập hợp lại để tìm cách giải quyết những vấn đề khó khăn nhất và làm cho môi trường tin học trở nên an toàn hơn./.

Theo Lê Bàng (Vietnam+)