Với những con số thống kê ấn tượng của Googlevừa công bố tháng 5, 2031: 20% dân số Việt Nam sở hữu smartphone, 70% người dùng ĐTDĐ truy cập Internet hằng ngày, trung bình họ dành 4,5 giờ cho các hoạt động trên điện thoại, 92% sử dụng các chế độ giải trí đa chức năng, 64% dùng để nghe nhạc, 78% tìm kiếm các địa điểm mua hàng và dịch vụ tại địa phương, 60% mua hàng qua điện thoại… Việt Nam được đánh là thị trường mới nổi đầy tiềm năng cho ngành Mobile Marketing.

Tuy nhiên, để có những bước đi đúng với đặc điểm thị trường thì giới doanh nghiệp Việt Nam rất cần sự định hướng, tư vấn chiến lược tổng thể từ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Và cần nhất là sự thay đổi trong nhận thức, tư duy của những người làm Marketing thương hiệu, các công ty quảng cáo và các nhà đầu tư công nghệ.

Tại thời điểm này, Diễn đàn Mobile Marketing Toàn cầu 2013 Việt Nam đã quy tụ 25 diễn giả nổi tiếng, là các nhà sáng lập và điều hành những thương hiệu lớn Facebook, Coca-cola, MindShare, Group M, Nielsen, D2C, Vserv, Telibrahma, Inmobi,Clipper Indochine, … đến từ Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Hong Kong... Với hơn 30 tình huống thực tiễn và đề tài thiết thực, diễn đàn hứa hẹn mang đến một trải nghiệm đầy hấp dẫn về kiến thức, kinh nghiệm lẫn các giải pháp Mobile Marketing.

Trong đó, nhiều phần trình bày tập trung vào bối cảnh thực tế của Việt Nam và những giải pháp cụ thể đã áp dụng trên thế giới như: Tiềm năng của thị trường mới nổi Việt Nam của ông Ashutosh Srivastava - Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của MindShare tại Châu Á Thái Bình Dương và Nga; Xu hướng tiếp thị và phân bổ ngân sách cho Digital Marketing của diễn giả đến từ Group M Việt Nam; các phương thức Mobile Marketing trong khu vực của ông Dippak Khurana – Giám đốc Điều hành và đồng sáng lập Vserv…



Ngoài ra, những thuật ngữ mới như như: "From 360 to 365", O2O - from Online to Offline", "Multi screen interaction", ... Và những bài học thực tiễn trong phạm vi toàn cầu và khu vực từ McDonald, Unilever, Coca-cola, Exact Target hay Vietjet Air chắc chắn sẽ mang lại cho người tham dự một cái nhìn tổng quan nhất về thách thức, cơ hội lẫn hướng phát triển của Mobile Marketing Việt nam.

Đây là cơ hội để các nhà tiếp thị thương hiệu cập nhật kiến thức về việc làm thế nào để tích hợp thành công Mobile Marketing vào chiến lược Marketing hỗn hợp; các agency tìm hiểu các kinh nghiệm quốc tế để trở thành chuyên gia cho khách hàng của chính mình; và các doanh nghiệp truyền thông, công ty công nghệ, nhà mạng thấu hiểu nhu cầu và định hướng phát triển của các thương hiệu đối với Mobile Marketing.

TB