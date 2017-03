Ảnh minh họa

Đây cũng chính là vấn đề trọng tâm được đưa ra thảo luận tại một trong những sự kiện về công nghệ quy mô nhất - Hội thảo, triển lãm Quốc gia về An ninh Bảo mật 2010 (Security World 2010), do Cục Tin học Nghiệp vụ (Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công An), Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam (Bộ Thông tin-Truyền thông) và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố sự kiện trên, ban tổ chức cho hay, mặc dù năm nay đã là năm thứ 5 sự kiện này được tổ chức, nhưng tính thời sự của nó thì luôn là vấn đề "nóng bỏng".

Do đó, Security World 2010 với những bài tham luận của các diễn giả là các chuyên gia đầu ngành về bảo mật sẽ đem lại cái nhìn toàn diện về an ninh bảo mật cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dùng.

Ngoài ra, Security World 2010 sẽ tập trung đánh giá thực trạng, hiệu quả công tác an toàn thông tin, đề xuất chiến lược an ninh thông tin hiệu quả cho doanh nghiệp với hai chuyên đề: Quản lý an ninh thông tin và công nghệ bảo mật. Mỗi chuyên đề sẽ là những kinh nghiệm triển khai an ninh bảo mật thực tế tại các doanh nghiệp và tổ chức lớn hiện nay (VietinBank, Bộ Tài chính...).

Đặc biệt, tại Security World 2010 sẽ có những thảo luận về giải pháp bảo mật giúp đảm bảo môi trường cho các hoạt động giao dịch và kinh doanh trực tuyến; kinh nghiệm triển khai thành công các giải pháp chữ ký số, chứng thực số... do các tập đoàn lớn chia sẻ.

Security World 2010 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 3 tại Hà Nội, trong hai ngày ngày 23 và 24/3.

Theo VietnamPlus