Khi LG thả bóng lên trời, họ đã không lường trước hậu quả rằng một số người sẽ không chịu để bóng cứ thế rời khỏi tầm mắt và dùng súng BB (không sử dụng đạn thật) bắn bóng và xô đẩy nhau.

Sự kiện của LG được ví như "Thế chiến G" (dựa theo phim World War Z - Thế chiến zoombie).

LG dự định tổ chức sự kiện tương tự mang tên "G in the cloud" ở một số thành phố khác, nhưng họ đã phải hủy kế hoạch này. "Chúng tôi sẽ không tiếp tục triển khai chương trình tặng điện thoại vì lý do an toàn", đại diện của LG cho hay.

Hãng này thừa nhận đã không thể kiểm soát được đám đông. Tất cả những người bị thương đều được bồi thường và chăm sóc y tế.

LG G2 là smartphone có màn hình Full HD 5,2 inch, sử dụng chip Snapdragon 800 lõi tứ, camera 13 megapixel với công nghệ chống rung và nút điều chỉnh âm lượng nằm ở mặt sau. Sản phẩm vừa được công bố tuần trước ở New York (Mỹ) và đã sớm được đưa về Việt Nam.

Theo Châu An (VNE)