1. Kiểm tra tính xác thực của tin tức

Có khá nhiều trang web, fanpage hiện nay đăng tải các viết có tiêu đề giật gân để câu view, khi nhấp vào, nhiều người đã bị chuyển hướng đến những trang web đăng nhập giả mạo nhằm đánh cắp tài khoản.

Để hạn chế tình trạng này, bạn hãy sao chép lại liên kết cần kiểm tra và truy cập vào địa chỉ https://www.virustotal.com/, dán link vào khung trống rồi nhấn Quét.



Xác thực lại độ an toàn của liên kết với hơn 50 bộ máy quét virus. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập vào địa chỉ http://www.snopes.com/, hệ thống này sẽ hoạt động như một công cụ tìm kiếm, việc bạn cần làm là nhập vào từ khóa hoặc liên kết rồi nhấn Go. Snopes sẽ tự động thu thập thông tin và xác định xem bài viết này có chứa nội dung lừa đảo.



Kiểm tra tính xác thực của thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Sử dụng tiện ích This is Fake

Nếu đang sử dụng trình duyệt Chrome, bạn hãy cài đặt tiện ích This is Fake tại https://goo.gl/RNHhWj, Add to Chrome > Add extension (tương thích Chrome, Cốc Cốc, Yandex, Opera...).

Cụ thể, tiện ích này sẽ kiểm tra lại nội dung thông qua Slate để xác định các tin tức giả mạo. Khi lướt Facebook, những bài viết giả mạo sẽ được đánh dấu màu đỏ để người dùng nhận biết. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể báo cáo một bài viết giả mạo bằng cách nhấp vào tùy chọn Report story as fake.



Báo cáo các tin tức giả mạo. Ảnh: MINH HOÀNG

