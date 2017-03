1. Lytro: máy ảnh chụp trước lấy nét sau

Giá khởi điểm: 399 USD

Lytro là một chiếc máy ảnh light-field (cảm biến trường sáng) nhỏ gọn với hai lựa chọn bộ nhớ 8 GB và 16 GB.

Lytro tận dụng lợi thế của ống kính zoom quang 8X và cảm biến trường ánh sáng đặc biệt có thể ghi lại dữ liệu của 11 triệu tia sáng, bao gồm cả hướng của từng tia.

Lytro hấp dẫn ở chỗ nó cho phép người dùng chụp trước lấy nét sau, tính năng đặc biệt tuyệt vời khi chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Mặc dù Lytro chính thức lên kệ năm 2012, thiết bị đã từng xuất hiện trong danh sách những sản phẩm công nghệ thành công nhất năm 2011 do nhiều tạp chí và báo công nghệ bình chọn, vì khi mới được giới thiệu, Lytro đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng và gây đột phá trong nghệ thuật nhiếp ảnh.

2. Đồng hồ thông minh Pebble

Giá đặt trước: 150 USD

Pebble là chiếc đồng hồ thông minh có khả năng đồng bộ với smartphone Android và iPhone qua Bluetooth. Pebble sẽ thông báo khi có cuộc gọi đến, cho phép người dùng kiểm tra tin nhắn, điều khiển ứng dụng nghe nhạc, theo dõi thói quen tập thể dục và nhiều tiện ích khác.

Với Pebble, người dùng thậm chí có thể tạo ra ghi chú nhắc nhở qua dịch vụ web “if this then that”.

3. Máy ảnh GoPro Hero 3

Giá: 299,99 USD

GoPro Hero 3 là chiếc camera hoàn hảo để quay phim trong những điều kiện đặc biệt, đặc biệt cho các vận động viên thể thao. GoPro Hero 3 cực kỳ nhỏ gọn, thiết bị chỉ nặng gần 1kg, có khả năng chụp ảnh 11 megapixel và chống thấm nước ở độ sâu 60m.

GoPro Hero 3 đi kèm các phụ kiện để gắn máy ảnh một cách chắc chắn vào mũ bảo hiểm, ván trượt, tay lái xe đạp.. để các vận động viên dễ dàng quay lại cảnh về các môn thể thao khắc nghiệt.

Cả 3 phiên bản GoPro Hero 3 đều có khả năng kết nối Wi-Fi, quay video Full HD và chụp ảnh tĩnh, chụp ảnh ở điều kiện thiếu sáng với độ nét cao.

4. Máy in 3D Makerbot Replicator 2

Giá: 2.199 USD

Makerbot là công ty nổi tiếng về việc chế tạo máy in 3D. Replicator 2 là máy in thế hệ thứ 4 của Makerbot. Ngoài việc được đóng gói những tính năng mới, Replicator 2 còn là một trong những máy in 3D có mức giá phải chăng nhất. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi máy in 3D trở thành xu thế chủ đạo.

5. Loa Beolit 12

Giá: 799 USD

Beolit 12 là một sản phẩm loa không dây hỗ trợ công nghệ AirPlay cao cấp. Beolit 12 cho phép bạn phát nhạc không dây từ iPad, iPhone hoặc iPod. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối Beolit 12 với máy nghe nhạc MP3.

Beolit 12 được đánh giá là có chất lượng âm thanh tuyệt vời. Loa trang bị pin đủ dùng trong vòng 8 tiếng sau mỗi lần sạc đầy.

6. Máy chiếu 3M Streaming Projector

Máy chiếu 3M Streaming Projector có kích thước rất nhỏ gọn, nằm vừa trên lòng bàn tay. 3M Streaming Projector kết nối được với đầu đọc Blu-Ray và một số điện thoại thông minh như Galaxy S3.

3M Streaming Projector cho chất lượng hình ảnh sắc nét, độ phân giải 800 x 480 pixel. Máy có thời gian sử dụng pin khoảng 2,5 – 3 giờ, đủ để xem một bộ phim.

7. Máy chơi game Wii U của Nintendo

Giá khởi điểm: 299,99 USD

Mặc dù không đạt được doanh số đột phá như Wii thế hệ đầu, Wii U vẫn được đánh giá là thiết bị nổi bật của năm nay. Wii U là máy chơi game đầu tiên của Nintendo hỗ trợ hình ảnh độ nét cao, bộ nhớ trong và RAM 2GB. Tuyệt hơn cả, Wii U tương thích ngược với toàn bộ game trên máy Wii thế hệ đầu.

8. Máy đọc sách Amazon Kindle Paperwhite

Giá khởi điểm: 119 USD

Trong khi Kindle Touch được đánh giá rất tốt, Amazon vẫn tiếp tục cải tiến máy đọc sách của mình với Paperwhite. Paperwhite được tích hợp thêm đèn chiếu sáng màn hình, giúp người dùng đọc sách thoải mái hơn trong bóng tối.

Kindle Paperwhite xứng đáng là máy đọc sách tốt nhất hiện nay.

9. Headphone Parrot Zik

Giá: 400 USD

Tai nghe Zik có thể kết nối với máy nghe nhạc qua Bluetooth hoặc NFC, hoặc kết nối với những thiết bị loại cũ qua dây cáp đi kèm.

Zik không có phím bấm. Người dùng có thể điều khiển tai nghe bằng cách vuốt theo chiều dọc để tăng/giảm âm lượng, vuối theo chiều ngang để chọn bài. Zik cho chất lượng âm thanh tuyệt hảo và có khả năng chống ồn tốt.

10. Lenovo IdeaPad Yoga 13-inch

Giá khởi điểm: 1.000 USD

Lenovo IdeaPad Yoga 13-inch là mẫu laptop lai tablet chạy Windows 8. Máy có thiết kế mỏng, sản xuất bằng nhiều vật liệu chất lượng cao.

11. MacBook Pro Retina 15 inch

Giá khởi điểm: 2.199 USD

MacBook Pro Retina 15 inch là sản phẩm laptop tốt nhất của năm nay. Máy nhẹ, mỏng, sở hữu bộ linh kiện mạnh mẽ. Ngoài ra, MacBook Pro Retina 15 inch còn trang bị màn hình độ phân giải cao.

MacBook Pro Retina 15 inch được đánh giá cao hơn mẫu 13 inch nhờ vi xử lý lõi tứ và card đồ họa rời.

12. Google Nexus 7

Giá khởi điểm: 199 USD

Bất chấp sự xuất hiện của iPad mini, Nexus 7 của Google vẫn là một mẫu tablet tuyệt vời. Nếu không muốn bỏ ra nhiều tiền để mua iPad, Nexus 7 là chiếc tablet mini tốt nhất bạn nên lựa chọn.

13. iPad mini

Giá khởi điểm: 329 USD

Theo Business Insider, iPad mini được nhiều blogger đánh giá là “iPad đích thực”. Kích cỡ nhỏ gọn giúp iPad mini linh hoạt và tiện sử dụng hơn. Điều đáng nói nhất là iPad mini vẫn chạy được tất cả ứng dụng của iPad 9,7 inch.

14. Galaxy Note II

Galaxy Note II là chiếc phablet (smartphone lai tablet) được nâng cấp với nhiều tính năng mới. Người dùng Galaxy Note II sẽ được trang bị hệ điều hành Android Jellybean mới nhất của Google, vi xử lý lõi tứ, RAM 2 GB và màn hình 5,5 inch chất lượng cực cao.

15. HTC 8X

HTC 8X là sản phẩm smartphone Windows Phone 8 tốt nhất trong năm nay. HTC 8X có thiết kế mỏng và nhẹ, thậm chí còn nhẹ hơn cả “siêu phẩm” Lumia 920 của Nokia. HTC 8X hỗ trợ sạc không dây, Beats Audio và màn hình thực sự sắc nét.

16. Samsung Galaxy S3

Theo số liệu mới nhất, Samsung đã bán ra 30 triệu máy Galaxy S3 kể từ khi sản phẩm này được phát hành hồi tháng 05/2012

Galaxy S3 là mẫu điện thoại đầu tiên thực sự thách thức được iPhone. Màn hình 4,8 inch của Galaxy S3 được đánh giá tuyệt đẹp trong khi thiết bị vẫn đủ mỏng và gọn gàng để mang trong túi.

17. Google Nexus 4

Google Nexus 4 cũng được đưa vào danh mục smartphone yêu thích nhất năm nay của Business Insider. Mặc dù không hỗ trợ LTE, Nexus 4 được cài phiên bản Android mới nhất Jelly Bean, có chế độ camera chụp toàn cảnh cho phép chụp ảnh 360 độ.

18. iPhone 5

Apple đã thiết kế lại iPhone 4S với iPhone 5 dài hơn và mỏng hơn. Mặc dù sự thất bại của Apple Maps và nhiều lời phàn nàn như iPhone 5 dễ trầy xước, iPhone 5 dính lỗi chụp ảnh.. Apple vẫn bán được tới 5 triệu máy iPhone 5 trong 3 ngày phát hành đầu tiên.

Theo Phạm Duyên (ICTnews / SAI)